Todos los detalles del nuevo evento de Halo Infinite, Alpha Pack

Un nuevo evento gratuito llega a Halo Infinite, Alpha Pack se une al multijugador para que puedas desbloquear los 10 cosméticos, para poder ir desbloqueando partes de la armadura tendremos que completar los retos, por cada reto completado iremos desbloqueando una fase en el pase gratis.

Halo Infinite | Alpha Pack Teaser Trailer – On the Hunt

Alpha Pack

Estos son los objetos que podremos desbloquear.

-Util/Bolsa Nula (Utilidad)

-Espejo de Atenea (visor)

-Tacstar Modelo 2490 (Muñeca)

-Morrigan (Casco)

-Mod-P CBRN (accesorio para casco)



-UA/CMA SN 5 Tipo 11 (Hombrera izquierda)

-UA/CMA SN 5 Tipo 11 (Hombrera derecha)

-Gris zafiro (revestimiento de armadura)

-Fire Gunmetal (recubrimiento de armas)

-Mapa de Trapmaster (Efecto de armadura)

El evento ya está disponible en Halo Infnite y tendremos hasta el 1 de agosto para poder desbloquear todos los cosméticos gratuitos, juega Last Spartan Standing para poder completarlos.

Retos en Alpha Pack

-Vengeance For Vihar: mata a los Spartan enemigos con un tiro en la cabeza en Last Spartan Standing (3): 300 XP



-Cortando sus dientes - Gana puntuación de jugador acumulada en las últimas partidas de Last Spartan Standing (2500): 300 XP

-Hunt From The Back: mata a los Spartan enemigos por la espalda con un ataque cuerpo a cuerpo en Last Spartan Standing (1): 300 XP

-Para irritar a Iratus - Mata enemigos espartanos en Last Spartan Standing (10): 300 XP

-Oportunidad de improvisar: mata a los Spartan enemigos con un ataque cuerpo a cuerpo en Last Spartan Standing (3): 300 XP

-Cortando sus dientes - Gana puntuación de jugador acumulada en las últimas partidas de Last Spartan Standing (10,000): 300 XP

-Camber Recon: completa los últimos partidos de Last Spartan Standing (2): 300 XP

-Cortando sus dientes - Gana puntuación de jugador acumulada en las últimas partidas de Last Spartan Standing (5,000): 300 XP

-Vengeance For Vihar - Mata enemigos Spartan con un tiro en la cabeza en Last Spartan Standing (5): 300 XP

-Oportunidad de improvisar: mata a los espartanos enemigos con un ataque cuerpo a cuerpo en Last Spartan Standing (10): 300 XP