Celebrando a los Jugadores: descubre la historia del Día del Gamer

Descubre la historia completa detrás de la celebración que reúne a Gamers de todo el mundo, hace más de una década, en 2008, se festejó el Día del Gamer por primera vez, gracias a la iniciativa de algunas revistas europeas, esta propuesta buscaba que los fanáticos se enorgullecieran de su pasión por los videojuegos, y el éxito fue abrumador, hoy, esta fecha es un día oficial de celebración en la comunidad gamer.

Tres revistas marcaron el inicio de esta tradición: Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía, publicaciones españolas que llevaron la idea adelante, cada 29 de agosto, en diversas partes del mundo, nos unimos para festejar, desde torneos hasta descuentos en tiendas especializadas, la celebración se manifiesta de muchas formas.

Independientemente de la plataforma en la que juegues, ya sea consola o PC, todos compartimos esta celebración, un día que une a millones de personas en el mundo para conmemorar desde las campañas más épicas hasta los multijugadores más desafiantes. Gracias a las nuevas tecnologías, podemos disfrutar de nuestros videojuegos junto a seres queridos y amigos, sin importar la distancia.

Gaming en 2008



En esa época, las consolas dominantes eran la Xbox 360, la Nintendo Wii y la PS2 Slim. El 2008 fue un año excepcional para los videojuegos, con títulos icónicos en todas las plataformas. Entre los mejores juegos de ese año se encuentran:

Grand Theft Auto IV

Fallout 3

Metal Gear Solid 4

Fable 2

Left 4 Dead

Call of Duty: World at War

Gears of War 2

Dead Space



Mirror’s Edge

Ninja Gaiden 2

Rock Band

No dejes de seguirnos en las redes sociales de Azteca Esports para mantenerte al tanto de las tendencias en el mundo gamer, celebremos juntos este 29 de agosto y todos los días dedicados a los gamers, disfruta también de los emocionantes torneos de deportes electrónicos con comentarios que te pondrán la piel de gallina.