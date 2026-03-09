Así fue el día que México llegó a una final del Mundial y la FIFA decidió mandarlo al olvido... hasta hubo vetos

Mientras México está organizando parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Estados Unidos y a Canadá, hubo una ocasión en la que el país azteca también llevó a cabo una Copa del Mundo y hasta fue finalista, pero que la Federación Internacional de Futbol Asociación decidió mandarlo al olvido y hasta hubo vetos.

Mientras que el Estadio CDMX luce muy bien para el Mundial 2026 y se ve en imágenes, ese recinto (en aquel entonces llamado Estadio Azteca) albergó la gran final de la Copa Mundial Femenil de México 1971. Era la segunda edición de una Copa del Mundo de mujeres y las anfitrionas fueron subcampeonas, pero fueron olvidadas.

México fue clave en el crecimiento del futbol femenil pero a la FIFA no le gustó

El camino hacia la profesionalización del futbol femenil tuvo un capítulo clave bajo el respaldo de la Federación Internacional y Europea de Futbol Femenino (FIEFF). Todo comenzó en 1970 con un torneo inaugural en Italia. Gracias a la gran respuesta del público, se realizó una segunda edición para 1971 en México.

A pesar de no contar con el sello de “oficialidad” por parte de la FIFA y del boicot de selecciones tradicionales, el Mundial Femenil de 1971 en México sentó un precedente. Los estadios Azteca y Jalisco fueron los escenarios. El Coloso de Santa Úrsula albergó a 110,000 personas para ver a Dinamarca ganarle la final 3-0 a las anfitrionas.

|Captura X

Las protagonistas de aquel México fueron olvidadas por la FIFA

Silvia Zaragoza, delantera de ese equipo subcampeón, contó parte de lo que pasaban las mujeres en esa época. “El machismo inició desde casa, mi padre nunca me dejó jugar futbol, entonces comencé a luchar contra eso”, contó recientemente.

Alicia Vargas, también conocida como “La Pelé”, expresó: “Al final de todo es ‘padre’ todo eso que hemos hecho y no nos arrepentimos de nada. Ahora sí que luchamos contra todo y contra todos para poder llegar a donde llegamos”.

|X: Selección Mexicana Femenil

Además del “olvido”, la FIFA también vetó a las jugadoras de que puedan volver a disputar un Mundial. Entre otras cosas, por el rumor de que cobrarían dos millones de pesos mexicanos a pesar de ser amateurs.

Cabe destacar que el ente rector organizó oficialmente la primera Copa Mundial de la FIFA femenil por primera vez en 1991, teniendo a Estados Unidos como campeona y México ni siquiera participó.