Shohei Ohtani y las figuras de la MLB que estarán en el Clásico Mundial de Béisbol

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del que será, sin duda, uno de los eventos deportivos más importantes del próximo año. El Clásico Mundial de Béisbol está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que aquí conocerás las figuras de la MLB que formarán parte del mismo.

Sin duda, el jugador que acapara por completo los reflectores es el japonés Shohei Ohtani, quien es considerado por muchos el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, junto a él aparece un puñado de estrellas de la MLB que también estarán en este Clásico Mundial de Béisbol.

¿Qué estrellas de la MLB estarán en el Clásico Mundial de Béisbol?

Además de Ohtani, quien volverá para representar a la selección de Japón, la MLB entregará varias estrellas para los Estados Unidos entre los que destacan nombres como Aaron Judge y Paul Skenes, los cuales lograron tener una temporada 2025 por demás interesante a nivel individual.

A estos personajes se suman otros que, seguramente, darán mucho de qué hablar en el Clásico Mundial de Boxeo, entre los que destacan nombres como el puertorriqueño Francisco Lindor y el venezolano Salvador Pérez, el cual buscará llenar de experiencia a su selección.

Ahora bien, ¿qué ocurre con México? Hasta el momento existe una base por demás llamativa que tiene como líderes a Alejandro Kirk, subcampeón de las Grandes Ligas, y a Randy Arozarena. Del mismo modo, destacan otros prospectos como Marcelo Mayer, Ramón Urías y Jarren Durán.

¿Cuándo es el Clásico Mundial de Béisbol y contra quién jugará México?

Recuerda que el Clásico Mundial de Béisbol se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo del 2026 en distintas sedes, entre las que destacan Miami. Con ello, México disputará sus primeros encuentros de este evento ante escuadras como el Reino Unido, Brasil, Estados Unidos e Italia.