deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Shohei Ohtani y las figuras de la MLB que estarán en el Clásico Mundial de Béisbol

Shohei Ohtani es solo una de las figuras de la MLB que estarán en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, uno de los mejores eventos que habrá en 2026.

shohei-ohtani-figuras-mlb-clasico-mundial-beisbol.jpeg
Instagram: Shohei Ohtani
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del que será, sin duda, uno de los eventos deportivos más importantes del próximo año. El Clásico Mundial de Béisbol está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que aquí conocerás las figuras de la MLB que formarán parte del mismo.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Sin duda, el jugador que acapara por completo los reflectores es el japonés Shohei Ohtani, quien es considerado por muchos el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, junto a él aparece un puñado de estrellas de la MLB que también estarán en este Clásico Mundial de Béisbol.

¿Qué estrellas de la MLB estarán en el Clásico Mundial de Béisbol?

Además de Ohtani, quien volverá para representar a la selección de Japón, la MLB entregará varias estrellas para los Estados Unidos entre los que destacan nombres como Aaron Judge y Paul Skenes, los cuales lograron tener una temporada 2025 por demás interesante a nivel individual.

Te puede interesar: Flamengo, muy superior a Cruz Azul en valor de plantilla

Te puede interesar: Estos son los 9 fracasos que América tuvo en 2025

A estos personajes se suman otros que, seguramente, darán mucho de qué hablar en el Clásico Mundial de Boxeo, entre los que destacan nombres como el puertorriqueño Francisco Lindor y el venezolano Salvador Pérez, el cual buscará llenar de experiencia a su selección.

Ahora bien, ¿qué ocurre con México? Hasta el momento existe una base por demás llamativa que tiene como líderes a Alejandro Kirk, subcampeón de las Grandes Ligas, y a Randy Arozarena. Del mismo modo, destacan otros prospectos como Marcelo Mayer, Ramón Urías y Jarren Durán.

¿Cuándo es el Clásico Mundial de Béisbol y contra quién jugará México?

Recuerda que el Clásico Mundial de Béisbol se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo del 2026 en distintas sedes, entre las que destacan Miami. Con ello, México disputará sus primeros encuentros de este evento ante escuadras como el Reino Unido, Brasil, Estados Unidos e Italia.

MLB
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×