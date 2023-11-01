Se cumplen 38 años del debut de ‘Zague’ con el América

El 1 de noviembre de 1985 es una fecha que marca un hito en la historia del América y del futbol mexicano. Fue ese día en el que Luis Roberto Alves ‘Zaguinho’ hizo su debut como jugador profesional con Las Águilas.

El hijo de la leyenda americanista José Alves mejor conocido como el ‘Lobo Solitario’ nació un 23 de Mayo de 1967, en la Cuidad de México, que dejó a los tres años para crecer durante su infancia en Brasil, hasta su regreso al país azteca para jugar con el equipo de sus sueños.

Zague | Capítulo I

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En un partido de correspondiente a la Jornada 4 del torneo de ese año, el joven delantero en ese entonces de 18 años, se estrenó como futbolista frente a la Universidad de Guadalajara que terminaría con el marcador 0-0 en un escenario como la cancha del Estadio Azteca.

‘Zague’ bajo las órdenes del entrenador Miguel Ángel “Zurdo” López fue quien decidió darle la oportunidad. Entró de cambio por Eduardo Bacas en la segunda mitad portando la casaca con el dorsal número 21.

Su primer gol vistiendo los colores azulcremas se dio al mes siguiente el 22 de diciembre, en el Estadio Cuauhtémoc contra el Puebla. Eventualmente se convirtió en referente, al punto de gritar 162 goles en más de 400 juegos con el América, que lo convierten en el máximo goleador de la institución.

El mundialista en el Mundial de Estados Unidos 1994 con la Selección Mexicana consiguió con los de Coapa: 3 títulos de liga, 3 campeonatos de la CONCACAF y una Copa Interamericana.

Hoy a casi cuatro décadas de su debut, recordamos el inicio de la exitosa trayectoria de ‘Zague’ y su contribución al futbol mexicano. De acuerdo a la afición capitalina, lo colocan como uno de los máximos ídolos americanistas.

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