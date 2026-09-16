Diablo V: Blizzard revela el futuro de Santuario en BlizzCon 2026

Blizzard sorprendió a los fans durante la ceremonia inaugural de BlizzCon 2026 con la presentación oficial de Diablo V, la nueva entrega de una de sus franquicias más importantes. El título se encuentra en desarrollo y tiene previsto su lanzamiento para primavera de 2029.

Diablo celebra su 30 aniversario a lo grande y presenta en #Blizzcon2026



Diablo V que llegará en primavera de 2029🔥👹🗓️ pic.twitter.com/n1V9mLwGQJ — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) September 12, 2026

La historia llevará a los jugadores a un Santuario completamente transformado. Esta vez, el punto de partida será diferente al de entregas anteriores: Diablo ha ganado, los héroes han sido derrotados y Santuario ha caído. Bajo este escenario, la nueva aventura plantea una pregunta central: ¿en qué tendrás que convertirte para sobrevivir cuando el mundo ya ha sido derrotado?

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Durante la presentación “Diablo V: Forjando la siguiente era”, Blizzard mostró los primeros detalles sobre la estructura del juego. Los jugadores asumirán el papel de un Heredero de la Marca del Oeste y recorrerán un Santuario que cambia constantemente bajo la influencia de Diablo. Durante el viaje, estarán acompañados por una caravana de sobrevivientes que crecerá conforme avance la aventura.

También fueron confirmadas las primeras clases que estarán disponibles. Entre ellas se encuentran el Cazador de Demonios y el Monje, dos arquetipos conocidos por los seguidores de la franquicia, además del Caballero Pestilente, una nueva clase que debutará en Diablo V.

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El equipo de desarrollo también explicó que está retomando elementos de anteriores juegos de Diablo para construir una nueva aproximación a los sistemas de objetos, buscando reforzar aspectos como la identidad, claridad y complejidad del equipamiento.

Aunque todavía faltan varios años para su lanzamiento, Blizzard dejó claro que Diablo V representará una nueva etapa para la franquicia. Por ahora, la compañía continuará revelando información sobre el mundo, las clases y los sistemas conforme avance el desarrollo.

Diablo V llegará en primavera de 2029.