Diablos Rojos del México barren a Pericos de Puebla y van a la Serie de Camepeonato en la Zona Sur

¡Los Diablos Rojos del México lucharán por el campeonato de zona! Los campeones anotaron en cuatro innings al hilo para tomar una ventaja que resultó definitiva, y de ese modo derrotaron 9-3 a los Pericos de Puebla, en el Juego 4 de la Serie de Zona, con lo que consumaron la barrida ante los Pericos de Puebla que han quedado eliminados y los escarlatas ya piensan en la antesala de la Serie del Rey.

Con este triunfo, el México llega a 16 victorias consecutivas en postemporada, sumando ocho triunfos en la postemporada del 2024 y los ocho juegos ganados que tiene en esta etapa en el 2025 luego de barrer a los Leones de Yucatán y a los poblanos con lo que refrendan esa posibilidad de ser bicampeones.

Ya con el boleto a la Final de Zona, los Diablos ahora entrarán en una etapa de espera para conocer a su rival en ese duelo, que será la novena que resulte ganadora entre los Piratas de Campeche y los Guerreros de Oaxaca.

Así lograron los Diablos Rojos derrotan a los Pericos de Puebla

La ‘Pandilla Escarlata’ timbró en dos ocasiones en la segunda, una en la tercera, dos en la cuarta y tres en el quinto rollo, para irse arriba 8-3 al cumplirse cinco capítulos. A la par, en esos mismos cinco episodios el pitcheo escarlata del abridor Brooks Hall y del relevista Nick Vespi, limitaron a los Pericos a tres carreras en esos cinco rollos.

ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA

Diablos controló con los relevos a Pericos, que fueron limitados

Para la segunda mitad del encuentro, cuatro lanzadores relevistas escarlatas silenciaron por completo a los bats de los poblanos al no permitir ni hit ni carrera en las últimas cuatro tandas, regalando solo dos pasaportes y consiguiendo cuatro chocolates, para completar el trabajo y asegurar la victoria número cuatro en esta Serie de Zona. Los relevos que colgaron los cuatro ceros finales fueron Kevin Gowdy, Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku.

El cuarto juego de la serie fue un duelo en el que los Diablos pegaron tres home runs solitarios (Julián Ornelas, Arístides Aquino y Rio Ruiz), teniendo a Robinson Canó y Ruiz como los mejores productores con dos empujadas cada uno, en una jornada en donde nueve de los 11 bateadores dieron al menos un hit. Ornelas, Ruiz y Carlos Sepúlveda anotaron dos veces cada uno.

Vespi se lleva el duelo de lanzadores en Puebla

En el pitcheo, Hall tuvo una salida corta al trabajar 3.2 entradas, en las que aceptó siete hits y tres anotaciones, con tres pasaportes y un ponche, dejando el encuentro con dos corredores en base. Al relevo llegó Vespi, quien sacó el último out de la parte baja de la cuarta entrada y sacó el quinto rollo en tres bateadores, convirtiéndose en el pitcher ganador.

Ahora, los Diablos Rojos regresarán a casa para comenzar su preparación para la Serie de Campeonato de la Zona Sur, cuya fecha de inicio dependerá del desenlace que se dé en la Serie de Zona entre los Piratas de Campeche y Guerreros de Oaxaca. Si esta confrontación termina el miércoles, la final sureña iniciará el viernes 29 en el Estadio Alfredo Harp pero si el duelo entre campechanos y oaxaqueños finaliza el jueves, la Serie de Campeonato empezará el sábado 30 en el ‘Diamante de Fuego’.

CON INFORMACIÓN DE DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO