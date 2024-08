Diablos Rojos del México, listos para enfrentar a los Leones de Yucatán

Los Diablos Rojos del México se enfrentarán desde este jueves a los Leones de Yucatán, en la Serie de Zona, para la cual los pingos llegan en plenitud tras días de descanso combinados por haber terminado temprano su serie de Primer Playoff ante Pericos, y por retrasos en la definición de su rival.

Los Leones de Yucatán, llegan como el mejor perdedor del Primer Playoff por el Sur, luego de haber llevado la serie ante Oaxaca a siete duelos.

En la otra llave, los Conspiradores inician también este jueves, la serie ante los Guerreros en Oaxaca.

Último día de intenso entrenamiento de Diablos

La práctica del último día de entrenamiento realizado el miércoles, se extendió a las 2 horas, y así cerraron su preparación para iniciar este jueves 15 de agosto la Serie de Zona ante los Leones de Yucatán en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Como sucedió los dos días previos, la novena escarlata trabajó fundamentos defensivos y más tarde realizó la práctica de bateo habitual, con lo que concluyó un lapso de cuatro días sin jugar, después de haber despachado a los Pericos de Puebla en el Primer Playoff.

“Parece que ha pasado como una semana sin jugar, es algo distinto a lo que vivimos pero estos cuatro días se han podido aprovechar para que los jugadores con ciertos problemas de salud puedan recuperarse”, explicó Lorenzo Bundy, manager de los Diablos Rojos.

El manejador que llegó este año al puesto, pero que tiene pasado como pelotero de los escarlatas, abundó en que “estamos bien, me gusta mi equipo y me gusta el line up que vamos a tener porque contamos con muy buenos jugadores en todas las posiciones”.

Los abridores en el Diablos vs Leones de Yucatán

El manager de la novena capitalina, explicó que Brooks Hall y Erick Leal son los abridores de los Juegos 1 y 2 de la Serie de Zona frente a los Leones de Yucatán, mientras también se dio a conocer que Odrisamer Despaigne y Francisco Haro son los lanzadores que estarán iniciando por la novena sureña.

Campeón de bateo en LMB, Robinson Canó, fuera del Juego 1

El vicepresidente Deportivo Diablos Rojos del México, Jorge del Valle, explicó que para el primer juego de la Serie de Zona, no se tendrá al dominicano Robinson Canó, quien tuvo que atender asuntos personales fuera de México y volverá a la capital este mismo jueves para estar listo.

También sostuvo que tras recibir los resultados de los estudios a los que se sometió el jardinero titular Julián Ornelas, tras una jugada en el último juego, se encontró que tuvo una contractura en la espalda baja, se encuentra en rehabilitación para que pueda volver en esta serie frente a los Leones.

ABRIDORES PRIMEROS 2 JUEGOS DE LA SERIE DE ZONA

Juego 1

Odrisamer Despaigne (0-1, 9.00) vs Brooks Hall (1-0, 3.60)

Juego 2

Francisco Haro (0-1, 11.25) vs Erick Leal (2-0, 2.08)