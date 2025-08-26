Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla: LMB EN VIVO Juego 3 de la Serie de Zona, gratis y en línea por Azteca Deportes
Diablos Rojos del México tiene la oportunidad de eliminar esta noche a los Pericos de Puebla, que con muchos cambios encaran el Juego 3 en el Estadio Hermanos Serdán.
La Serie de Zona Sur entre Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla está prácticamente definida, con seguidilla de victorias para los campeones por lo que están 3-0 en las hostilidades, pero en su casa, los Pericos de Puebla querrán responder y llevarse la victoria en el juego que podrás ver EN VIVO a través de Home Run Azteca desde las 7:00 PM.
Diablos, actuales campeones en la LMB y quienes terminaron como el mejor equipo en el rol regular, buscan economizar salidas al diamante y barrer a los emplumados.
Lo que tienes que saber del Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla
Los Diablos se miden ante los Pericos, con la consigna de definir hoy la Serie de Zona y avanzar a la Final de Zona, buscando ese campeonato que luego los catapulte a Serie del Rey.
Transmisión: Azteca Deportes | Home Run Azteca | aztecadeportes.com
Hora: 7:00 PM
Estadio: Hermanos Serdán en Puebla
Pitcher abridor Diablos: Brooks Hall
Pitcher abridor Pericos: Vladimir Gutiérrez
Así quedaron las pizarras en los Juegos 1, 2 y 3, entre Diablos vs Pericos
Juego 1: Pericos 2-7 Diablos
Juego 2: Pericos 2-8 Diablos
Juego 3: Diablos 13-6 Pericos