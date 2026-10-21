Toluca vs Xolos de Tijuana: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por NISSAN

Diablos Rojos del Toluca abren las puertas del infierno para recibir a los Xolos de Tijuana, en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, encuentro entre el tercer mejor equipo del curso y el décimo respectivamente, el cual podrás ver EN VIVO por Azteca Deportes desde las 6:50 con Carlos Guerrero, Zague y David Medrano en la transmisión GRATIS.

Diablos sigue con su buena inercia torneo tras torneo y ahora figura en el top 3, apenas abajo por dos puntos de Chivas que es sublíder y a tres unidades de América que es el líder general.

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Si Toluca logra ganar y América cae en Jalisco ante el Atlas, los mexiquenses podrían arribar a ese escalón de honor en la temporada regular

Enfrente tendrán a un Tijuana, que se aleja de la calificación, sumando 16 puntos pero está a solo uno del octavo calificado al momento que es Rayados de Monterrey. Para los de Sebastian Abreú a estas alturas todos los puntos se pelean con todo pues la competencia en esa zona es intensa con un Santos en la lucha, Pumas, Puebla y también San Luis, todos empatados con 16 unidades.

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Toluca, pese a su tercer sitio, ha venido a menos, pues sus últimos resultados son empate, derrota, empate, derrota y triunfo, por lo que en las quieren cortar la racha de cuatro juegos sin lograr sumar de a tres.

Los de TJ por su parte tienen cinco juegos sin victoria lo que es aún preocupante entrando a este recta final de la competencia.

Antecedentes de Toluca contra Xolos de Tijuana Jornada 13 Liga MX

En los últimos cinco juegos entre Toluca y Xolos, el equipo de Diablos tiene un dominio con cuatro victorias en la que en tres de esos juegos ha dejado a los fronterizos sin goles; uno de esos cinco marcadores fue empare, por lo que en ese recuento de cinco partidos no hay victorias de Xolos.

El antecedente no juega en la cancha pero sí es un preámbulo para este partido de la fecha 13 del Apertura 2026 de la Liga MX

-Toluca 1-0 Tijuana 13 de febrero 2026 Clausura 2026

-Tijuana 0-0 Toluca 22 de octubre 2025 Apertura 2025

-Tijuana 2-4 Toluca 10 de enero 2025 Clausura 2025

-Toluca 4-0 Tijuana 14 de septiembre 2024 Apertura 2024

-Toluca 2-0 Tijuana 25 de febrero 2024 Clausura 2024

Ya saben dónde encontrarnos 🔥 @Corona_MX https://t.co/PcPh07lZNm — Toluca FC (@TolucaFC) October 21, 2026

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Toluca en contra de Xolos en la Jornada 13?

El encuentro de la Jornada 13, entre Toluca y Xolos, lo podrás ver EN VIVO Y GRATIS a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 6:50 de la tarde.

Los narradores del partido serán Carlos Guerrero Warrior, acompañado de David Medrano y Zague.