Reconocido diario argentino le dedica su portada al Estadio CDMX por el comienzo del Mundial 2026

La espera terminó y la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comienza este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. En medio de la expectativa por el arranque del torneo, el Estadio CDMX también se convirtió en protagonista internacional al aparecer en la portada de uno de los medios deportivos más importantes de Argentina.

El diario Olé, uno de los periódicos especializados más reconocidos de Sudamérica, dedicó gran parte de su primera plana al inmueble mexicano con el mensaje: “Azteque teque toca toca”, acompañado por la frase “¡Empieza la fiesta!” para celebrar el inicio de la máxima cita del futbol mundial.

AZTEQUE TEQUE TOCA TOCA 🏆🌎



¡HOY ARRANCA EL MUNDIAL! 🔥#LaTapaDeOlé Jueves 11 de junio 📰 pic.twitter.com/4dat08UJKW — Diario Olé (@DiarioOle) June 11, 2026

El Estadio CDMX protagoniza una portada internacional

La publicación resaltó el simbolismo del estadio que albergará el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, recordando además que se trata de un escenario histórico para el futbol internacional. En la portada también aparece una imagen de Diego Maradona levantando la copa en 1986, acompañada por una referencia al mismo recinto donde México vuelve a abrir un torneo mundialista décadas después.

La portada compartida por Olé rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde aficionados mexicanos y argentinos comentaron el homenaje realizado al estadio y al ambiente que se vive en las horas previas al comienzo del torneo.

Por qué el Estadio CDMX es uno de los escenarios más emblemáticos del futbol

El Estadio CDMX vuelve a colocarse en el centro de la atención internacional gracias a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, evento que reunirá a millones de aficionados alrededor del planeta y que tendrá a México como protagonista desde el primer día de competencia.

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El inmueble se convertirá nuevamente en uno de los símbolos del torneo, recibiendo la mirada de millones de espectadores en todo el mundo durante la ceremonia inaugural y el primer partido de la competencia, reafirmando su lugar dentro de la historia de la Copa Mundial.

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