‘Dibu’ Martínez revela el secreto que tiene para las tandas de penales

El portero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, se ha convertido en una figura clave en las últimas instancias de los torneos, gracias a su gran actuación en las tandas de penales. Este domingo, Argentina se enfrenta a Colombia en la final de la Copa América , donde los penales podrían volver a ser decisivos.

En la conferencia de prensa previa al partido, Martínez habló sobre su mentalidad para este tipo de situaciones: “Me enfoco en los 90 minutos, es lo más importante. Después, si se da ir a los 120 minutos, haremos otros 30 como hicimos en el Mundial, que nos tocó sufrir y jugarlo de muy buena manera. Y después los penales, es cuestión de suerte”.

A pesar de su éxito en las tandas, el arquero argentino no cree que todo se deba a su habilidad: “Para mí son suerte, realmente puedes estudiar mucho, pero no todos los penales son iguales. He agarrado penales porque era totalmente lo opuesto de lo que había estudiado. A veces no te acuerdas porque en 120 minutos no tienes tiempo de recordar”.

Sin embargo, ‘Dibu’ Martínez también resalta la importancia de la preparación: “Tengo un gran entrenador de arqueros, un grupo de arqueros que me ayudan a tomar esa decisión. Trato de concentrarme, mirar la pelota y no tanto al jugador, y que sea lo que Dios quiera”.

La mentalidad de ‘Dibu’ Martínez es clara: concentrarse en el partido, dar lo mejor en cada jugada y, si se llega a los penales, confiar en su instinto y en la suerte. Con sus actuaciones, el portero que milita en el Aston Villa de Inglaterra se ha convertido en un ídolo para la afición argentina y en uno de los mejores porteros del mundo en las tandas de penales. Este domingo en el estadio de los Delfines de Miami tendrá un rol clave para la Selección Argentina, que buscará el bicampeonato de la Copa América.

