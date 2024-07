‘Dibu’ Martínez, el talismán de Argentina en penales ¡UNA BESTIA!

El arquero de la Selección de Argentina, Emiliano Dibu Martínez, es un verdadero talismán para su escuadra al hablar de tanda de penales, pues esta noche, estando bajo los tres palos de 5 tirados, detuvo dos, uno fue al poste y le anotaron un par.

Estos números, se suman a una serie de penales en los que ha destacado y que en tandas de penales definitivas, nunca ha perdido siendo titular con Argentina.

Te podría interesar: La falla de Lionel Messi desde los 11 pasos EN VIDEO

Las estadísticas sorprendentes de Dibu Martínez

Dibu Martínez ha tenido en Argentina, la responsabilidad en 24 penales, sumados los 5 de hoy, uno de tiempo regular y 4 de la tanda de penales.

De estos 24, 12 han sido gol, y la otra mitad 9 los detuvo, dos fueron lejos del arco y uno al poste.

Te podría interesar: Luis Suárez ve latente el retiro del futbol

LESLIE PLAZA JOHNSON/EFE Houston (United States), 05/07/2024.- Team Argentina poses for the team photo before the CONMEBOL Copa America 2024 quarterfinals soccer match between Argentina and Ecuador, in Houston, Texas, USA, 04 July 2024. EFE/EPA/LESLIE PLAZA JOHNSON

Dibu Martínez, se echó el equipo al hombro: “No me iba a ir a casa”

Emiliano Martínez , héroe esta noche con dos penaltis ante Ecuador, con la que obtuvo la clasificación de la Albiceleste este jueves a la Semifinal de la Copa América, afirmó luego del juego que no iba a ir a casa.

“No estaba listo para irme a casa, se los dije a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos: ‘papá no se va a casa’, y no me fui”, dijo el meta argentino al final del partido que fue un carnaval de emociones.

El ‘Dibu’ estuvo con su arco imbatido hasta el gol en el minuto 91 del ecuatoriano Kevin Rodríguez, que igualó las acciones 1-1 para enviar el juego directo a penales.

“La verdad fue un partido muy difícil. Sabíamos que era uno de los rivales más duros que nos podía tocar, Ecuador es un equipo joven, que presiona bien y lucha siempre”.