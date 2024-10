“Hace lo que quiere” Didier Deschamps sobre Kylian Mbappé

Este domingo 13 de octubre del 2024, en conferencia de prensa de la Selección de Francia, Didier Deschamps explotó cuando le preguntaron sobre Kylian Mbappé luego de que se volviera viral en redes sociales varias imágenes del delantero de fiesta.

Situación por la que varias personas lo criticaron al señalar que debería de estar recuperándose de su lesión, motivo por el cual no fue convocado por Francia. Ante tales señalamientos, Didier Deschamps defendió al delantero por todos los ataques ha visto.

Análisis del empate de México en contra de Valencia, celebrado en Puebla

Te puede interesar: ¡Abucheados! La afición le da la espalada a la Selección Mexicana tras el empate del Valencia

Didier Deschamps respalda a Mbappé

Deschamps detalló que Mbappé hace lo que quiera con su vida privada, por lo que no hay ningún problema con lo que haga. Agregó que el problema es que su vida no es privada por culpa de los medios.

“Desde un punto de vista privado él hace lo que quiere. No se trata de defenderle por defenderle. El problema es que su vida privada no es privada. Ese no es vuestro caso y os va muy bien así".

De igual forma, Tchoaumeni habló bien de Mbappé ante las preguntas y cuestionamientos que hicieron. El mediocampista detalló que le dan mucha importancia cada vez que se trata de Mbappé, lo hacen más grande de los que es. Agregó que no hace falta que el atacante demuestre su amor por la selección y que el lugar dónde haya visto el partido de Francia ante Israel no tiene relevancia.

“Creo que se le da demasiada importancia (...) Cada vez que se trata de Kyllian (el asunto) toma proporciones desmesuradas. No hace falta demostrar el amor de Mbappé por la selección francesa.”

“El lugar donde Kylian ha seguido el encuentro (contra Israel) no tiene importancia”.

Resumen: México 2-2 Valencia | Fecha FIFA

Te puede interesar: Real Madrid vs Borussia Dortmund: ¿Cuándo es la reedición de la final de la Champions League?