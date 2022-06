Los refuerzos están por llegar, asegura Diego Aguirre

A una semana de que arranque el Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, Cruz Azul todavía no ha sumado ningún refuerzo. Ante tal situación, el director técnico de los cementeros, Diego Aguirre, reconoció estar “un poquito demorados”.

Los recuerdos que se lleva Paulo Dybala tras su salida de la Juventus

No obstante, Aguirre reiteró que los nuevos jugadores están por ser confirmados e hizo un llamado a la paciencia. Entre los nombres que se han mencionado para llegar al conjunto capitalino están el delantero argentino Carlos Rotondi y el defensa uruguayo Bruno Méndez.

“Hemos trabajado mucho junto con Jaime Ordiales (director deportivo) en el tema de contrataciones. A veces no es fácil que los refuerzos lleguen, porque se pueden complicar las negociaciones o por cantidad de motivos. Intentamos ser lo más responsables posible a la hora de contratar un jugador y queremos no cometer errores, tal vez estamos un poquito demorados, pero lo tomo como parte de las situaciones que puedan pasar”, declaró el estratega de La Máquina, en la conferencia de prensa previa al Campeón de Campeones de este domingo entre el cuadro celeste y el Atlas.

“Prefiero no hablar de nombres hasta que no esté cerrado, pero sí que seguramente en unos días vamos a incorporar jugadores que estamos precisando, en lo cual estamos trabajando muchísimo. Hay que tener un poquito de paciencia, pero los refuerzos están por llegar”, añadió.

Diego Aguirre y su adaptación en Cruz Azul

Por otro lado, el entrenador charrúa, quien tomó las riendas de Cruz Azul a finales de mayo, tras la salida del peruano Juan Reynoso, explicó lo que hace falta para que se sienta completamente adaptado al equipo.

“Hemos trabajado mucho, con algunas dificultades tal vez, porque no hemos podido contar con todo el plantel. Me siento bien, me siento cómodo, pero obviamente, precisamos tiempo y partidos para decir que estoy adaptado”, consideró.

Tal vez te puede interesar: Bruno Méndez, cerca de ser el defensa que Cruz Azul necesita

El Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX entre Cruz Azul y Atlas se llevará a cabo este domingo 26 de junio en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.

“Es un muy lindo desafío enfrentar al campeón, que sea oficial le da más importancia, lo hace un partido real, un partido por una copa, entonces tenemos que prepararnos para hacer nuestro mejor partido, para intentar ganar y darle al aficionado una alegría. Lo vamos a intentar”, concluyó.