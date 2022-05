Cruz Azul debe pensar en grande, el proyecto me sedujo: Diego Aguirre

Se acabó la polémica y se hizo oficial la llegada del director técnico, Diego Aguirre con la Máquina de Cruz Azul, equipo al que el uruguayo sabe que se le exige pelear cosas importantes.

“Cruz Azul tiene que pensar en grande y cumplir esa responsabilidad, muchos de los que estamos en el futbol conocemos la Liga MX, muchos uruguayos han venido aquí, argentinos, hemos intercambiado opiniones y México se ha ganado un gran respeto, vamos a estar a la altura del desafío para darle a la afición algo importante”, comentó el estratega la conferencia de prensa de su presentación oficial.

Diego Aguirre llegó a Cruz Azul por el proyecto

Por otro lado sobre su llegada al fútbol mexicano y el aceptar la propuesta del cuadro celeste, el sudamericano confesó que el proyecto de la Máquina lo sedujo desde el primer momento.

“El proyecto Cruz Azul me sedujo desde el primer momento. He tenido diálogos con ex técnico y ex jugadores del club. Entrar a un nuevo país y a Cruz Azul. Sé que es un desafío difícil. He estado en equipos grandes, tengo experiencia de vivir bajo presión, como puede ser con Cruz Azul”, agregó el estratega uruguayo.

El técnico empezará a trabajar desde ya en lo que será el Apertura 2022 y tendrá una pretemporada de ocho días en Cancún la segunda semana de junio.

La afición de Cruz Azul recibió a Diego Aguirre

A las afueras del hotel deonde presentaron al nuevo entrenador de Cruz Azul, la afición celeste se hizo presente y coreó el nombre del su estratega, quien tomó la decisión de salir y saludar a los seguidores de la Máquina que se hicieron presentes.

Incluso ya corearon su nombre “Olé, olé, olé, Diego, Diego”, gritaban los fanáticos de la Noria cuando apareció su nuevo DT.