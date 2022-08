Diego Cocca quiere dirigir a Alexis Vega en la Selección Mexicana

El DT de Atlas, Diego Cocca, habló en conferencia previo al All-Star Game y se animó a confesar que le gustaría dirigir a un jugador como Alexis Vega y hacerlo en el banquillo de la Selección Nacional .

“La elección de los jugadores vino de dos partes, primero por la elección del balón de oro y luego en la dirección técnica, y si está Alexis hoy acá es porque yo lo elegí, me parece un jugador muy interesante y ojalá que lo pueda dirigir en la selección mexicana”, dijo Cocca.

Además, el técnico rojinegro, habló sobre la preparación que tendrá con los jugadores con el poco tiempo que le queda de cara al All-Star Game.

“Muy poco tiempo nos encontramos, quizás a la tarde nos vamos a poder charlar, pero ya se nota un ambiente de disfrute, de entender esto como un premio, en la previa lo vamos a disfrutar y vamos a tratar de conocernos y de preparar el partido y después lógicamente como siempre cuando la pelota empieza rodar todos queremos ganar”, afirmó Diego.

Cocca comparó la MLS y la Liga BBVA MX

Por otra parte, Cocca se refirió a las diferencias entre la Liga BBVA MX y la MLS . También, a cómo deberá administrar el equipo para que todos puedan tener minutos.

“Esto no es un parámetro para entender el crecimiento de cada liga, son distintos torneos, me parece que la ConcaChampions es un parámetro importante, pero habrá que ver en el año a año, creo que lo mejor de todo es que venir a disfrutar esta clase de partidos, nos hacen a las dos ligas crecer y querer mejorar y me parece que es el fin más importante de todo esto. Tengo que hablar con ellos y ver cómo están porque esto es un premio, no una obligación, creo que lo mejor es que jueguen la cantidad de minutos que crean, que lo van a poder hacer en su máximo y después yo me arreglaré para ver cómo hacemos para que entren todos”, sentenció Diego Cocca.

