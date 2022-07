Nosotros tenemos claro quienes somos: Diego Cocca

El Atlas de Diego Cocca cayó en el estadio Nemesio Diez 3-2 ante un Toluca renovado y con un rostro distinto; a pesar de un cierre “A lo Atlas” los Zorros no pudieron empatar el encuentro.

Los bicampeones del futbol mexicano en tan solo 15 minutos recibieron tres anotaciones del “Chorizo Power Renovado”, situación de la que no se pudieron reponer en el resto del encuentro, además de no contar con su dupla estelar al ataque por lesión, Julian Quiñones y Julio Furch.

El no tener a Julio Furch y Julián Quiñones influye de gran manera en el funcionamiento de Atlas. Cocca mencionó que a pesar de no contar con sus dos estrellas, no pueden existir pretextos para permitir tres anotaciones sin dar una respuesta.

“Nosotros tenemos claro quienes somos, no somos ni América ni Tigres ni Monterrey ni Cruz Azul ni Toluca, nosotros tenemos que estar muy bien, al máximo de nuestras posibilidades como equipo para poder competir y cuando entramos sin estar al máximo y dejando ventaja al rival, puede pasar lo que pasó, que en 15 minutos nos metieron tres goles” enfatizó Diego Cocca en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Cierre A lo Atlas

Los últimos minutos se vivieron de una manera alocada en el infierno de Toluca, con unos Diablos que se encontraban con diez hombres tras la expulsión de Marcel Ruiz, como respuesta los rojinegros se habían volcado al ataque en busca de conseguir el empate que les permitiera rescatar un punto.

“Este equipo siempre pelea, y no se dio por vencido, el equipo compitió, le encontró la vuelta al partido, hizo goles y tenemos jóvenes que están aprendiendo, que están creciendo, que están mejorando y van a errar porque la juventud es eso, y erramos situaciones de gol por no tener esa tranquilidad, esa jerarquía pero estamos en construcción de eso, me quedó con la enseñanza de los primeros 15 minutos y con la valentía y la humildad y nunca bajar los brazos de los últimos 80”, confesó el técnico bicampeón del futbol mexicano.

El siguiente duelo del Atlas será en contra del Cruz Azul en el estadio Jalisco el próximo sábado en partido correspondiente a la jornada 3 del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX