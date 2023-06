Diego Cocca confía en su continuidad con Selección Mexicana

La Selección Mexicana completó una de las peores exhibiciones en su historia enfrentando a Estados Unidos. El equipo de Diego Cocca perdió 3-0 y dejó ir el boleto para disputar la final de la Nations League este domingo 18 de junio. Por lo que la apuesta será ‘todo o nada’ en la Copa Oro 2023.

Para dimencionar la derrota de este jueves, la Selección Mexicana no perdía un partido oficial ante un rival de la Concacaf por más de tres goles de diferencia desde hace ¡Medio siglo! Estos, desde el 4-0 de Trinidad y Tobago un 14 de diciembre de 1973.

“Vamos a darle vuelta, perdimos la cabeza": Santiago Giménez

¿Qué dijo Diego Cocca tras la derrota de la Selección Mexicana ante USA?

Pese a una de las derrotas más tristes en la historia de la Selección Mexicana (por las formas), el técnico Diego Cocca externó que desea completar su proceso al frente del equipo y confía en que los directivos respalden de manera ‘total’ su proyecto, tal como le habrían transmitido los directivos.

“Hay maneras de perder, pero nos han superado, hay que aceptarlo y entenderlo. Mi trabajo es no solo convencer a los jugadores, también a los directivos de que estamos por el buen camino y generando cosas. Si los directivos no están de acuerdo, no tengo ningún problema, lo que me dijeron es que tengo total apoyo. ¿Dónde se ve el total apoyo? En los momentos difíciles”, sentenció Diego Cocca ante los medios.

Apostar por un proyecto largo

Diego Cocca hizo mucho énfasis en la colaboración conjunta para lograr los objetivos y aseguró que las cosas no pueden cambiar para la Selección Mexicana en cuatro meses de trabajo.

“Es mucho de mentalidad, de actitudes, de un momento de situaciones que tenemos que trabajar juntos, Si vamos a creer que lo vamos a solucionar en cuatro meses, estamos equivocados. Esto es una muestra de que hay mucho que mejorar... Para que estemos al máximo nivel falta mucho, cuando estemos al máximo nivel vamos a poder competir”, sentenció el estratega.