Diego Cocca confirma que es candidato a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana sigue en busca de su nuevo entrenador. Luego de la conferencia de prensa impartida por Yon de Luisa y Mikel Arriola, en la que presentaron a Rodrigo Ares de Parga como Director Ejecutivo de Selecciones Nacionales, Diego Cocca ya tuvo contacto con la FMF.

“Hablé con Rodrigo y con Jaime Ordiales (Director deportivo de Selecciones Nacionales) en una entrevista, una charla de futbol, fue muy amena y estuvimos como dos horas hablando, el qué pensaba yo de varias cosas, aportar mi visión y quedará en ellos si sí o no, realmente lo importante fue que pude charlar y hablar con ellos, agradecerles y estoy metido en el partido del sábado, que para mí es lo más importante, necesitamos seguir sumando y mejorando para poder estar en los primeros puestos”, dijo Diego Cocca en la conferencia de prensa en el Estadio Universitario.

Diego Cocca no se ilusiona con ser DT de México

A pesar de ser considerado para tomar el puesto que se encuentra vacante desde la salida de Gerardo Martino, el ahora entrenador de Tigres no se ilusiona con llegar al banquillo de la Selección Azteca.

“Quiero dejar las cosas bien claras, no me imagino, ni me ilusiono ni nada, hoy soy el técnico de Tigres, estoy con los pies sobre la tierra pensando en mañana, en que Tigres gane mañana y sigamos haciendo goles, creciendo y ganando, pregúnteselo a la gente de la selección qué es lo que piensa hacer, para mi fue un entrevista, que sé han entrevistado a muchos técnicos, me causó buena impresión, fue una charla amena y cordial, soy el técnico de Tigres y mañana tengo un partido importante”, agrega.

En la Jornada 5 del Torneo Clausura 2023, el conjunto de la UANL visita a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Tras cuatro partidos disputados, la escuadra de la ‘U de Nuevo León’ se mantiene invicta con dos victorias y dos empates, registrando ocho puntos.

