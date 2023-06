Selección Mexicana: Cocca quiere hacer historia como con Atlas

La Selección Mexicana ya cerró preparativos para el partido amistoso ante Camerún, mismo que cerrará la gira de amistosos previo a enfrentar el Final Four de la Nations League ante Estados Unidos.

México jugará por primera vez en su historia en el Snapdragon Stadium, recinto que abrió sus puertas en septiembre del año pasado con capacidad de 35 mil espectadores.

Diego Cocca apuesta por el crecimiento de la Selección Mexicana

Previo al partido, Diego Cocca, estratega del combinado azteca, aseguró que para ellos, ‘cada partido es importante’; “el plan es siempre seguir creciendo, que cada partido se sienta más cómodo”, declaró y aprovechó para hablar sobre la situación de los jugadores que estarán en el amistoso, pero no en Nations League ni Copa Oro.

“Los jugadores que terminan este último partido no es que están cortados con jugadores de selección, están viniendo a la selección, están poniendo la camiseta de su selección, así que tienen que estar orgullosos, aprovechar cada oportunidad que tienen y esperar la próxima”, constató Cocca.

El compromiso de Cocca con México

De nueva cuenta, Diego Cocca repitió lo feliz que está con su nuevo puesto. “Soy el técnico de la Selección Mexicana de Futbol. Me siento orgulloso, contento”, repitió, “yo me siento comprometido con el pueblo mexicano a poner a la Selección al máximo nivel. Los resultados vendrán solos. No dudo porque confío mucho en el talento mexicano que, estando la Selección al máximo nivel podemos competir con cualquiera, pero es un proceso”, agregó el argentino.

En conferencia de prensa el entrenador fue recordado sobre el bicampeonato que alcanzó con los rojinegros, y fue cuestionado sobre si podrá hacer historia con México. “Hacer historia también, a eso vinimos. Estamos convencidos, sabemos que podemos hacer algo, dejar algo y eso es nuestro objetivo. Así que estamos con mucha ilusión y con muchas ganas”, declaró.

Los futbolistas que podrían regresar a jugar con México

Ante Guatemala, hubo algunos jugadoras de la convocatoria que no tuvieron minutos dentro del campo y Cocca aseguró que cada caso es particular.

Abordó el caso específico de Jorge Sánchez, quien no ha tenido mucha actividad, por lo que “le va a venir bien jugar y lo vamos a poner un rato”, confirmó. El caso de Henry: “consideramos que venía muy adelantado desde su lesión y que no terminó bien físicamente en su liguilla, así que el partido anterior no jugó. Veremos si juega un rato el día de mañana entonces”, comentó.

“Es complicado porque algunos tienen que tomarlo en una mini pretemporada, tienen que tratar de estar de la mejor manera, porque también nosotros queremos que ellos entrenen, que estén bien, que puedan jugar 90 minutos. Vamos a tener un torneo que jugamos cada cuatro días muy desgastante, así que vamos a tener que ser muy inteligentes en la toma de decisiones, pero queremos que después los jugadores rindan en la selección y que puedan llegar a sus clubes de la mejor manera también”, concluyó Diego Cocca.

El partido entre México y Camerún será transmitido por Azteca 7 a las 8 de la noche.