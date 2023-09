Leyenda del Atlético de Madrid pide fichaje de Santiago Giménez

Santiago Giménez es el mejor delantero que tiene la Selección Mexicana hoy en día y sus números leo respaldan, pues el canterano de Cruz Azul sigue afianzando su carrera en Europa con una base sólida de goles y liderazgo.

Y es que de los cinco delanteros que Jaime Lozano tiene contemplados para la Selección Azteca, en el inicio del proceso mundialista, rumbo al 2026, es el ex jugador de La Máquina quien más goles ha anotado en lo que va del 2023.

Te puede interesar: Así le ha ido a los naturalizados en la Selección Azteca

El Inmortal Desde Hollywood | ¿Por qué no entró Hugo Sánchez contra Bulgaria?

Piden el fichaje de Santiago Giménez con el Atlético de Madrid

El ex jugador del Atlético de Madrid, Diego Godín, ve con buenos ojos una posible llegada de Santiago Giménez al equipo colchonero. El charrúa aseguró que el delantero azteca cuenta con grandes cualidades para cambiar de liga.

“Me gustaría verlo en el Atlético. Es un chavo que sé que lo han estado sondeando equipos grandes de Europa y si lo están siguiendo es porqué ha demostrado condiciones para dar ese paso en el futbol europeo”, dijo Godín.

Santi ha firmado un total de 24 goles en el año, seguido por Julián Quiñones, con 22. Después se encuentra Henry Martín con 17, Rogelio Funes Mori con 15 y finalmente Carlos Vela con 12, que ya no vestiría más la camiseta del combinado nacional.

Diego Godín aseguró que estuvo cerca de jugar en el América en la época de Santiago Solari.

“Creo que en ese momento estaba Solari, pero por temas de tiempo, que había razones burocráticas, no se dio. Yo tenía que firmar rápidamente con un equipo, se venía una fecha de eliminatoria para el Mundial y ahí se cortaron las negociaciones. En otro momento, cuando estaba en Europa, me sondearon otros equipos, pero yo estaba en otra situación, así que no se dio. Lamentablemente no se dio”, menciónó Diego.

La buena noticia para el Jimmy Lozano es que Giménez no tuvo que quedar fuera de la Selección Mexicana como se especuló tras su lesión, pues el Bebote ya reportó desde este lunes a la concentración de México, de cara a los dos partidos amistosos.

Te puede interesar: Julián Quiñones entrena con Selección Mexicana de cara a la Fecha FIFA