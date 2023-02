Diego Lainez explica porque no regresó al América pero si a Tigres

Diego Lainez regresó al conjunto de Tigres por un año de préstamo. El atacante fue una de las bombas en el mercado de fichajes y llegó a ser muy criticado por no intentar regresar con el equipo que le impulsó su carrera a Europa, el América.

Lainez hizo su debut con los felinos este sábado en el Estadio Azteca al enfrentarse con el conjunto de Cruz Azul. Entró al minuto 54 por Nicolás Ibañez y se quedó cerca de marcar su primer gol en su regreso a la Liga MX.

Lainez explica porque prefirió jugar con Tigres

A través de una transmisión realizada el domingo 5 de febrero por el canal de Twitch del defensor Igor Lichnocsky, tuvo de invitados a Vero Gonzalez, Nahuel Guzmány Diego Lainez.

En su programa ‘La taberna’, el invitado especial fue Lainez para platicar un poco con los aficionados. Por parte de Vero, salió la pregunta obligada hacía Lainez, con el argumento de que todo México tenía la duda, para saber la razón de su llegada a Tigres y no al América, equipo donde fue campeón y salió a Europa.

Ante la pregunta, Nahuel respondió que fue por no poner la cantidad suficiente de dinero por Factor Lainez, “Porque no pusieron la plata”. A los pocos segundos, Diego confesó que no quería dar muchos detalles del tema, pero que Tigres siempre estuvo cerca de él y que cuando le contaron el proyecto quedó encantado.

“No quiero mencionar muchas cosas por respeto a las demás partes, pero Tigres siempre estuvo cerca de mí y del equipo que tenía mi pase, el Betis. Tigres ya tenía tiempo intentando, estaban intentando desde hace tiempo. Todo se hizo de las maneras que se tenía que hacer. Llegaron a un acuerdo con el equipo y conmigo. Me explicaron el proyecto y a mi me encantó el proyectó".

