Lainez revela si se arrepiente de haber ido a Europa tan joven

Diego Lainez fue cuestionado acerca de si se arrepiente haberse ido a Europa sin que todavía se hubiera consolidado en el balompié azteca, ya que apenas tenía un par de temporadas como jugador profesional cuando decidió emigrar del país.

El “Factor” debutó con el América en marzo del 2017, a la edad de 16 años y 8 meses, siendo uno de los futbolistas más jóvenes en hacerlo en toda la historia de la Primera División; pero ya en enero del 2019 había sido traspasado al Real Betis de España.

“No creo que lo cambiaría, porque es lo que pide la afición mexicana, los periodistas, los directivos, que demos el paso a Europa y en lo personal, con 18 años, había sido campeón, metí cinco goles, me fue muy bien en ese torneo, liguilla de titular, fui campeón”, comentó en conferencia de prensa este lunes.

Diego no se arrepiente de nada

Lainez recordó que el equipo español pagó alrededor de 15 millones de euros, por lo que era una propuesta muy atractiva para todas partes, a pesar de que no era una garantía que fuera a tener éxito.

“Le fue bien al equipo en el que estaba, era mi sueño también y creo que todos dicen, que me debí esperar, pero si en un año o en seis meses no estaba esa oferta, creo que tomé el riesgo, fui valiente, la verdad es que si me volviera a pasar lo volvería a hacer”, afirmó.

El jugador del conjunto de la UANL señaló que constantemente existe mucha expectativa por ver a más futbolistas mexicanos en ligas europeas.

“Hoy en día nos quejamos de que nadie va, o va uno y quieren que sea titular al mes, que ya meta goles. Yo cumplí mi sueño, estuve por allá cuatro años y cuando se me presentó la oportunidad de Tigres, vine feliz porque era un club que había visto, me había tocado jugar contra ellos y sabía la magnitud de la afición y del equipo”, reconoció.

Un jugador más completo

Diego Lainez aceptó que desde que volvió del Viejo Continente para incorporarse con la “U” de Nuevo León, ha mejorado mucho en su formación como futbolista.

“Yo creo que en Tigres me volví un jugador mucho más completo, porque a lo mejor en la fase defensiva no me aplicaba bien o no entendía del todo la manera del juego. Hoy en día puedo jugar como carrilero, por las dos bandas, por el centro. Todo eso lo aprendí aquí”, dijo.

