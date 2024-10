¡Va a dirigir! Maradona será entrenador de un equipo de tercer división

Este viernes 15 de octubre del 2024, se confirmó que Maradona vuelve a las canchas y nuevamente de entrenador. Estará al mando de un equipo de tercera división de España y se trata de Unión Deportiva Ibarra.

Se trata del entrenador italo argentino, Diego Maradona Sinagra, hijo del legendario Diego Armando Maradona, que fue presentado este viernes y en conferencia de prensa destacó que se siente feliz con su nuevo reto.

Las primeras palabras de Maradona Jr como entrenador de Unión Deportiva Ibarra

Maradona Jr. tendrá su primer partido como entrenador de la UD Ibarra y será ante el líder del grupo canario de la Tercera División. El equipo no se encuentra pasando por un gran momento, ha disputado hasta la fecha siete partidos de la temporada, de los cuales ha ganado dos, empatado uno y perdido cuatro. Se ubica en los últimos puestos del grupo 12 de la Tercera División, una situación que el propio Diego Maradona ha admitido que es “difícil”, pero que se “puede levantar”.

“A mí me enseñaron en mi familia a soñar (...) Es complicado decir a dónde podemos llegar, puede ser a lo más alto (ascender) como a los play-offs, pero lo único que yo puedo decir con seguridad es que voy a dedicar las 24 horas del día para el equipo, que voy a trabajar como siempre hice, al cien por cien, porque la ilusión de la vida es ganar, pero para eso hay que trabajar”.

Por otra parte, recordó que “no existen varitas mágicas” y que lleva únicamente dos días trabajando con ellos, por lo que hace falta tiempo para “adaptarse a lo que el equipo ha estado haciendo” pero espera que con el paso de los días se empezarán a incorporar “nuevas ideas” que pasen por “ser protagonistas en todas las canchas” y ser “lo más contundentes posible.

“Lo primero que le dije a los chicos cuando llegué fue que se olvidaran de mi apellido. Yo soy un entrenador que viene acá a sumar con un cuerpo técnico importante. Ellos me recibieron bien, me trataron bien, pero este sábado les podré decir si fue un arranque bueno. Ojalá que sea así. Tenemos que ser acompañados por Dios, porque no somos nada en esta vida sin Dios”.

