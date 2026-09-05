Diego Rossi puede lograr con Rayados algo que ni Messi consiguió en la Leagues Cup

Rayados de Monterrey está a un partido de conquistar su primer título bajo las órdenes de Matías Almeyda. El conjunto regiomontano dejó en el camino al Club América en una dramática definición por penales y ahora enfrentará al Toluca en la final de la Leagues Cup 2026. Allí, Diego Rossi tendrá la posibilidad de escribir una página inédita dentro del torneo.

El delantero uruguayo se convirtió rápidamente en una pieza importante para La Pandilla. Su experiencia dentro del futbol estadounidense fue determinante a lo largo de la competición y ahora buscará repetir una hazaña que ya consiguió hace dos años, aunque con una camiseta diferente.

El logro inédito que Diego Rossi puede conseguir con Rayados

Diego Rossi puede convertirse en el primer futbolista que gana la Leagues Cup con un equipo de la MLS y otro de la Liga BBVA MX durante el formato vigente desde 2023. El atacante ya levantó el trofeo con Columbus Crew en 2024 y ahora intentará repetir con Monterrey.

Diego Rossi es pretendido por Rayados de Monterrey|Crédito: @diegorossi9 / IG

Lionel Messi fue campeón de la edición 2023 con Inter Miami, pero no consiguió coronarse representando a clubes de las dos ligas participantes. Por esta razón, el jugador de Rayados tiene la oportunidad de alcanzar un registro que tampoco obtuvo el astro argentino.

Si bien es cierto que Orbelín Pineda ganó la Leagues Cup con Cruz Azul en 2019, en aquella edición tenía solamente ocho participantes y un sistema de competencia diferente. La versión actual comenzó en 2023 con la incorporación de todos los clubes de la MLS y la Liga BBVA MX.

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Los números de Diego Rossi en la Leagues Cup

El atacante también fue protagonista durante el recorrido de Monterrey en 2026. Marcó al minuto 90 para completar la remontada 2-1 contra Inter Miami y mantener con vida al conjunto dirigido por Almeyda.

Los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda siguen vivos en la Leagues Cup 2026 tras derrotar a Inter Miami con un gol agónico de Diego Rossi en el Nu Stadium|Jorge Martinez

Su siguiente gol llegó en semifinales. Rossi sorprendió a Rodolfo Cota con un disparo lejano para abrir el marcador contra América y posteriormente convirtió su ejecución en la tanda que clasificó a Rayados.

Con estas anotaciones alcanzó los diez goles históricos en la Leagues Cup. Al día de hoy ocupa el tercer puesto entre los máximos goleadores del torneo, únicamente por detrás de Denis Bouanga y Lionel Messi.

Rossi ya sabe lo que significa levantar este trofeo. La diferencia es que ahora puede hacerlo desde el otro lado de la rivalidad y convertirse en el primer jugador que conquista la Leagues Cup moderna con equipos de la MLS y la Liga BBVA MX.