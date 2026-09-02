Dónde y en qué estadio juegan Club América y Rayados de Monterrey por la Leagues Cup

El Club América y los Rayados de Monterrey se enfrentan con horario definido en las semifinales de la Leagues Cup 2026. Los de Guillermo Almada y los de Matías Almeyda buscan la final.

Mientras del otro lado de la llave se miden Toluca y León horas antes, América y Monterrey buscan llegar a la final. El encuentro se jugará este miércoles 2 de septiembre en California y promete ser de los más importantes de los últimos años.

Jugador del América es considerado el mejor de la Leagues Cup|Crédito: @ClubAmerica / X

¿En qué estadio se va a jugar el América vs Rayados?

El partido entre América y Monterrey se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, inmueble que abrió sus puertas en 2003. El estadio cuenta con una capacidad para 27 mil espectadores y será el escenario de una de las Semifinales de la Leagues Cup 2026, precisamente la de las “Águilas” contra “La Pandilla”.

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El recinto forma parte de un complejo deportivo ubicado en Carson, California, dentro del campus de la California State University, Dominguez Hills. Además, es la casa del LA Galaxy de la Major League Soccer y ha recibido diferentes encuentros deportivos a lo largo de su historia.

Monterrey tiene que ganar su último partido de la fase de grupos, ya que se ubica en el séptimo puesto con 3 puntos.|Rayados

Los antecedentes de América vs Monterrey

América y Monterrey tienen una extensa historia de enfrentamientos oficiales. De acuerdo con los antecedentes disponibles, ambos clubes se han enfrentado en 163 partidos, con 64 victorias para las Águilas, 52 triunfos para los regiomontanos y 47 empates.

Ahora volverán a enfrentarse en una instancia de eliminación directa. América llega con una racha de 10 partidos sin perder desde la llegada de Guillermo Almada, mientras que Rayados buscará conseguir su boleto a la final bajo el mando de Matías Almeyda.

América (5) 1-1(6) Austin FC|Mexsport

¿A qué hora se juega América vs Monterrey?

El encuentro se disputará este miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas, tiempo del Centro de México. El partido corresponde a las Semifinales de la Leagues Cup 2026 y el ganador avanzará a la final del torneo.

La otra semifinal enfrentará a Toluca y León en Houston. Por ello, América o Rayados conocerán a su rival por el título una vez que termine el duelo entre los otros clubes mexicanos.

