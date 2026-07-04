OFICIAL: Rayados de Monterrey ficha a ganador de la Bota de Oro para el Apertura 2026

Los Rayados de Monterrey ya tienen a su nueva estrella tras la salida de Sergio Canales en los días pasados. Diego Rossi es la nueva figura del cuadro de la Sultana del Norte para el Torneo Apertura 2026 y se pondrá a las órdenes de Matías Almeyda de manera inmediata. La contratación del charrúa es la principal respuesta a la sequía goleadora que vivió Anthony Martial y tratará de entenderse lo más rápido posible con Uros Durdevic.

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A través de un comunicado oficial, La Pandilla dio a concoer el traspaso: ''Rossi, de 28 años de edad y quien cuenta con una destacada trayectoria en el futbol internacional, es un delantero goleador, versátil, desequilibrante, con gran movilidad y con capacidad para generar peligro en el arco rival”., fue parte de lo que menciona el comunicado albiazul.

Cabe destacar que, Rossi llega con un gran cartel procedente del Columbus Crew de la Major League Soccer en los Estados Unidos. Campeón de la Copa MLS en la 2022-2023, monarca de la Leagues Cup en 2024 y ganador de la Bota de Oro de la MLS en 2020 con Los Angeles Football Club tras 14 goles en 19 juegos disputados.

¿Cuándo inicia el Apertura 2026?

Será el jueves 16 de julio cuando se reanuden las acciones del futbol mexicano con la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Los Rayos del Necaxa recibirán a los Potros de Hierro del Atlante en el Estadio Victoria en punto de las 9:00 pm. Cabe destacar que, un día antes se jugará el duelo por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dos días después, sábado 18 de julio la gran final de la justa veraniega en Nueva York.