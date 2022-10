Diego Simeone asegura que el Atleti no buscaría a Cristiano Ronaldo

Luego de causar revuelo durante el mercado de fichajes, el rumor de una posible llegada de Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid ha quedado completamente descartado.

Durante el verano, sonaba la posible llegada del delantero de Portugal al conjunto ‘Colchonero’. Los problemas de CR7 con Erik Ten Hag, derivaron diversos rumores que colocaban al jugador fuera del Manchester United para jugar de vuelta en La Liga, no obstante, el entrenador del Atleti, Diego Simeone, ha dejado claras las intenciones del cuadro rojiblanco.

“La gente a veces habla para contar lo que quiere contar, no lo que en realidad sucede. Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid y yo no vería a Palermo jugando en River igual que no vería a Riquelme o a Ortega jugando en Boca. Hay situaciones que son muy claras”, dijo el ‘Cholo’ Simeone para el canal Tigo Sports.

Simeone, confiado en que Cristiano va a volver a su nivel

Ante el momento que vive Cristiano Ronaldo en el equipo de la Premier League, Diego Simeone dio su punto de vista asegurando que el nivel del atacante luso va a regresar. Y es que a lo largo de la temporada, Cristiano ha salido a la banca y en la Liga de Inglaterra únicamente ha hecho un gol en ocho partidos jugados. Cristiano ha visto actividad 340 minutos. Con los ‘Red Devils’ en la Premier League.

“No tengo duda de que Ronaldo volverá a hacer goles, no la bestialidad que ha hecho toda su vida, pero es imposible que se aleje si él mentalmente está fuerte como ha sido siempre para demostrar toda su fortaleza, jerarquía y el delantero que es”, agrega.

En la presente campaña de La Liga, el Atlético de Madrid se ubica en el tercer puesto de la tabla con 19 puntos. Los ‘Colchoneros’ se encuentran por debajo del Real Madrid, primer lugar de la competencia con 25 unidades, y el Barcelona, segundo puesto con 22 puntos.

