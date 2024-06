¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS! Diego Valdés causaría baja

El pasado viernes 21 de junio, la Selección de Chile hizo su debut en la Copa América 2024 enfrentando a su similar de Perú en un encuentro que quedó mucho a deber debido a las pocas emociones que dejó el encuentro el cual terminó con un marcador de 0-0.

En su primer encuentro, la roja sufrió una baja importante cuando el jugador del Club América, actual bicampeón del futbol mexicano, Diego Valdés sufrió una lesión la cual provocó que el director técnico de la selección chilena hiciera el cambio.

Te puede interesar: Brasil vs Costa Rica: Los Pronósticos proyectan al favorito | Copa América 2024

Resumen: Perú 0-0 Chile | Copa América 2024

¿Qué pasará con Diego Valdés en esta Copa América?

En rueda de prensa el director técnico de La Roja confirmó que Diego Valdés no estará disponible para disputar el partido correspondiente a la segunda jornada de la Copa América 2024 en contra de la actual campeona del certamen y del mundo, Argentina. Según la prensa chilena el jugador de 30 años no estaría contemplado para el partido de la tercera jornada en contra de Canadá debido a un desgarro en la pierna derecha, por lo que Valdés no jugaría ningún partido restante de la fase de grupos.

Chile necesita conseguir una victoria en contra de la Selección de Argentina para poder comprar oxigeno de cara a su encuentro en contra de Canadá. Una victoria dejaría al conjunto chileno con cuatro puntos en la tabla, colocándola en el primer lugar del Grupo A de la Copa América.

Calendario del Club América para el AP24

El Club América ya dio a conocer su calendario para el Apertura 2024 de la Liga BBVA MX; su debut será el día 6 de julio en contra de San Luis, el cuadro de Coapa llegará como visitante para ese encuentro.

Para su primer partido como local, el cuadro azulcrema recibirá al conjunto de Querétaro el día 12 de julio.

¡Una vez más vayamos juntos de principio a fin! 📅



Guarden estas fechas, porque tenemos una cita en las canchas para nuestros partidos del torneo Apertura 2024 🦅✨



Unidos somos #GrandesDeCorazón 💙💛 pic.twitter.com/JVM8tL5LhX — Club América (@ClubAmerica) June 11, 2024

Te puede interesar: ¡OFICIAL! El nuevo 10 de Cruz Azul para el Apertura 2024