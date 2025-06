Diego Valdés revela qué opciones tuvo antes de decidir ir a Vélez

El volante ofensivo nacido en Chile, Diego Valdés, vestirá una camiseta distinta a la del América y la de su selección nacional; portará el escudo del histórico equipo argentino, Vélez Sarsfield.

La realidad, sin embargo, es que su calidad le permitió contar con una amplia baraja de pretendientes en distintos lugares del planeta, encabezados por el Fortaleza, de Brasil. Antes de abordar el avión con destino a Buenos Aires, ciudad que funge como sede de ‘el Fortín’, se encontró con el micrófono de Azteca Deportes para confirmar las alternativas entre las que tuvo que elegir.

“Habían muchas chances de quedarse aquí también en México, pero esta decisión la tomamos más familiar. Hubieron acercamientos de otros equipos de Brasil, pero tomamos una decisión de estar más cerca de nuestra gente en Chile. Es un lindo torneo también allá en Argentina y creo que es un nuevo reto para mi carrera”, expuso.

Valdés no le cierra la puerta a la Liga BBVA MX

Cuestionado sobre un posible retorno al futbol mexicano, en el que ha militado durante casi una década –desde su arribo a Monarcas Morelia, en el Apertura 2016-, el portador del dorsal ‘10’ en el ‘Nido’ de Coapa optó por dejar viva la opción y no descartó volver a pisar las canchas de la Liga BBVA MX, por su estrecho vínculo con el país y los logros que ha cosechado desde su arribo, procedente del Audax Italiano de su país natal.

“Sí, obvio (le abro la puerta a volver a jugar en México). A esperar si se puede volver en algún momento; si no, la verdad, me voy tranquilo, con dos hijos que nacieron acá en México, (estoy) contento de eso también. México me abrió las puertas en su momento y estoy agradecido”, concluyó.

