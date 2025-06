Los momentos que marcaron a Diego Valdés con el América

Diego Valdés se despidió oficialmente del América, tras varios años de vestir sus colores. Con palabras de sentimiento, el chileno agradeció la confianza del club y reconoció que cumplir su sueño de ser campeón con las Águilas fue uno de los momentos más importantes de su carrera.

“¿Qué les diría? La verdad que muchas gracias. Es difícil, me he aguantado mucho, pero gracias por escogerme, por confiar en mí. Sé que a mucho jugador le gustaría estar acá y me dieron la oportunidad de cumplir un sueño de levantar un trofeo, bueno, muchos trofeos, pero el que más deseaba”.

Te puede interesar: Debutó con América, brilló con el Toluca y Santos Laguna lo quiere fichar

Javier Aguirre asegura que para la afición es suficiente el ver a México ganar

La final vs Tigres, momento inolvidable

Valdés también rememoró lo vivido en aquella primera Final ante los Tigres, desde la previa hasta el pitazo que sentenciaba: “El día del partido, la charla, el camino al estadio en el camión, la gente esperándonos en el estadio antes de llegar al partido. Muchas cosas, el sentimiento de salir a calentar, vivir el partido como se dio… nos mirábamos a la cara cada uno antes de salir al campo de juego y estábamos tranquilos de que haciendo las cosas que nos pedía el cuerpo técnico, se nos iba a dar y se nos dio”.

Sobre el gol más celebrado en su paso por el club, fue claro al señalar uno contra el Pachuca, que significó avanzar en la liguilla para la causa azulcrema.

“Se lo he dicho a varios compañeros: es el gol que más celebré. No porque haya dado el pase o participado en la jugada, era por lo que habíamos pasado anteriormente contra ese equipo… fue un desahogo”, consideró.

Diego no se olvidó de la afición

Valdés también agradeció a la afición y cerró con un mensaje claro en pro de la camiseta que portó durante los más recientes tres años y medio: “Gracias por todo, sigan alentando al equipo… es un equipo que sufre muchas críticas, muchas malas palabras, pero eso es lo que hace a este equipo ser el más grande y ganador de México” concluyó.

Te puede interesar: La mejor noticia que ha recibido Nicolás Larcamón desde que llegó a Cruz Azul