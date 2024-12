¿Diego Valdés podrá regresar con el América para las semifinales contra Cruz Azul?

A partir de la fecha FIFA de noviembre, en la que la selección de Chile enfrentó a sus similares de Perú y Venezuela, el volante ofensivo del América, Diego Valdés, ha estado alejado de las canchas por una lesión que le ha impedido formar parte del cierre de campaña de las águilas.

De acuerdo con reportes de la prensa sudamericana, el jugador andino sufrió molestias musculares después del choque contra el combinado peruano y ello le impidió participar en el segundo compromiso; sin embargo, inicialmente, la expectativa del cuerpo técnico azul crema era recuperarlo y tenerlo al 100 por ciento en el corto plazo.

Christian Martinoli se pronuncia sobre la decepcionante eliminación del Toluca

Te puede interesar: OFICIAL: Los árbitros para las semifinales de ida del Apertura 2024

Los partidos de Liguilla que se ha perdido Diego Valdés con el América

Valdés no estuvo disponible para el juego de Play In entre el cuadro de Coapa y los Xolos de Tijuana; fue el único seleccionado sudamericano que no viajó a la frontera para entrar en la baraja de André Jardine, cuya escuadra, aun así, se impuso en la ‘perrera’ y accedió a la liguilla como séptimo lugar.

Se especuló entonces que el ’10' americanista volvería de cara a los cuartos de final, en los que su equipo se mediría al Toluca. Después de sacar una ventaja de 2-0 en el estadio Ciudad de los Deportes, Jardine adelantó que esperaba contar con él para la vuelta, en el Nemesio Díez.

Te puede interesar: América vs Cruz Azul: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la semifinal de ida del Apertura 2024?

¿Diego Valdés jugará con América en las semifinales ante Cruz Azul?

Dicho escenario no se concretó y Diego no salió a la banca en la capital del Estado de México; no obstante, el estratega brasileño, cuestionado una vez más sobre esta situación, aseguró que estaría listo ‘en un par de días’ y que el América llegaría completo a la semifinal frente al Cruz Azul.

Tal como lo refirió su entrenador luego de obtener el pase a costa de los Diablos Rojos, el futbolista de 30 años de edad ya se reintegró a los entrenamientos al parejo de sus compañeros y, aunque todavía es una incógnita si irá de arranque ante La Máquina, todo apunta a que será una opción entre el vasto elenco con el que cuenta el conjunto emplumado.