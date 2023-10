América tendría el reemplazo ideal de Diego Valdés. El futbolista chileno es una de las grandes figuras de las Águilas, pero no solo eso, si no que también ha sido uno de los más destacados, si no es que el más del Apertura 2023.

El ’10' de Coapa suma seis anotaciones en 10 partidos disputados, ya que se tuvo que perder un par por lesión, además de tener un par de asistencias para su cuenta, y así ser pieza clave del conjunto azulcrema que marcha como líder del torneo y ser considerado como uno de los favoritos para ganar el título.

Estadísticas ponen a Juan Brunetta como el reemplazo ideal de Diego Valdés

Hace unos meses, previos a arrancar el Apertura 2023, la afición de las Águilas vivía una incertidumbre, pues se relacionó a Valdés con varias escuadras del Viejo Continente, y parecía que su salida era inminente; ahora, con 12 jornadas disputadas y una renovación de contrato hasta 2026, los seguidos del América están más tranquilos.

Aunque, si alguien llega con una buena oferta, además de pagar la cláusula que debe tener, el chileno podría salir del equipo y ahí los directivos de Coapa buscarle un reemplazo. De acuerdo a las estadísticas, habría uno ideal.

Se trata de Juan Brunetta, futbolista que actualmente juega con Santos, como lo hiciera Valdés previo a llegar al América. De acuerdo con el sitio especializado en estadísticas, Statiskicks, ambos futbolistas reúnen similitudes con tanto goles y pases precisos, siendo el argentino más asistir que anotador.