El “refuerzo” de lujo del América previo a la Liguilla del Apertura 2023

El América cerró la fase regular del Torneo Apertura 2023 en la primera posición de la tabla general con 40 puntos, el conjunto dirigido por André Jardine se quedó a una sola victoria de romper un récord de puntos en campeonato cortos de 17 Jornadas.

La plantilla de Las Águilas se prepara de cara a disputar la parte más importante de todo el semestre por lo que organizaron un par de encuentros amistosos durante esta Fecha FIFA para no perder el ritmo de competencia.

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Pese a que aún no conoce su rival que enfrentará en los cuartos de final, el cuadro de Coapa está enfocado en no cometer con los errores del pasado y lograr el objetivo, que es conseguir el título número 14 en la historia de la institución.

Este martes 21 de noviembre, el plantel azulcrema en las instalaciones del club tuvo un enfrentamiento amistoso en contra de la Selección Mexicana Sub-23, encuentro que termino con un marcador de 1-1.

Aunque el resultado no fue en favor de los locales, el estratega brasileño recibió un “refuerzo” de lujo, para afrontar el arranque de la Liguilla que ilusionan a la afición americanista que esta tan ansiada por alzar la copa.

La novedad fue la presencia del atacante Diego Valdés que pudo tener participación durante unos minutos, luego de reincorporarse con el resto de sus compañeros a los entrenamientos unos días antes.

Asimismo, el chileno que porta el dorsal 10 del América parece ya que ya dejó atrás la lesión que lo alejó los últimos partidos de liga para estar totalmente recuperado y con la confianza para regresar a la titularidad el primer partido de la etapa eliminatoria.

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