La dieta de Cristiano Ronaldo para tener un abdomen de acero

Es completamente conocido que uno de los puntos esenciales para sostener una carrera de leyenda, tuvo relación con la manera de cuidar su cuerpo. No solo era exigirse físicamente, sino priorizar lo relevante ante la comida que se consumía. Por eso, se sabe que Cristiano Ronaldo ha desarrollado un complejo sistema de alimentación, que se ha presumido en distintos espacios de comunicación a lo largo de los años. He aquí los detalles.

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¿Cuál es la dieta de Cristiano Ronaldo para tener un físico impresionante?

Según distintas declaraciones del propio Cristiano Ronaldo y de algunos chefs privados del astro portugués, su dieta se basa en un sistema milimétrico, carbohidratos controlados, proteínas magras y comidas ultra limpias. A continuación la clave de una alimentación continua, que se divide en 6 comidas controladas a lo largo del día, lo que le hace comer cada 3 o 4 horas.

Desayuno - Este se realiza basado en proteínas y grasas saludables, acompañado por un café sin azúcar. Suele llevar huevos, jamón de alta calidad, aguacate, frutas frescas, yogur bajo en grasas y queso.

Este se realiza basado en proteínas y grasas saludables, acompañado por un café sin azúcar. Suele llevar huevos, jamón de alta calidad, aguacate, frutas frescas, yogur bajo en grasas y queso. Almuerzos - Aquí los divide en dos, mismos que están comprendidos por una ensalada de pollo con verduras. Y en la segunda tanda, varía el tipo de pescado, acompañado de aceitunas y huevos.

Aquí los divide en dos, mismos que están comprendidos por una ensalada de pollo con verduras. Y en la segunda tanda, varía el tipo de pescado, acompañado de aceitunas y huevos. Merienda/Snacks - En este punto del día, la alimentación se basa en tostadas integrales con aguacate, kéfir, frutas y rollos de atún con jugo natural.

En este punto del día, la alimentación se basa en tostadas integrales con aguacate, kéfir, frutas y rollos de atún con jugo natural. Cenas - Suelen ser dos espacios, tal como ocurre en el almuerzo, totalmente enfocadas en la regeneración muscular y por lo tanto ligerísimas. Aquí se consume pescado fresco o filete de carne magra, acompañado de espinacas o brócoli… restringiendo la ingesta de carbohidratos para no afectar la noche.

¿Cristiano Ronaldo nunca come alimentos chatarra?

En temas dietéticos algunos expertos llaman comida trampa a ciertos alimentos que pudieran ser considerados no idóneos como pizza o hamburguesas. Y es que el propio Cristiano Ronaldo ha reconocido que comer lo que consume siempre, puede ser muy aburrido. Por ello, en ocasiones se permite algunas porciones de los alimentos indicados para acompañar a sus hijos. Aunque sí hay asuntos como alcohol, azúcar refinado, ultraprocesados o harinas y lácteos tradicionales… que están prohibidos en absoluto en la vida el futbolista.