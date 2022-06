Dimitri Payet responde al supuesto interés de Tigres en él

El futbolista francés del Olympique de Marsella, Dimitri Payet, respondió en redes sociales luego de que distintos medios lo colocaran fuera del club e incluso en la órbita de Tigres para llegar a la Liga BBVA MX.

Payet, de acuerdo a información de distintos medios, era una de las opciones de la directiva de Tigres para la próxima temporada, e incluso se habló de que el sacrificado sería Florian Thauvin.

La respuesta de Dimitri Payet

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Payet respondió tras los rumores lanzados. El galo aseguró que la elección del Olymique de Marsella, fue la mejor que pudo hacer en su vida y cada día lucha por ser mejor.

“Todas las mañanas cuando me despierto, salgo de mi habitación, paso frente a este marco y aunque a veces hay dolor a la derecha, a la izquierda, fatiga y moral no en la parte superior, cuando veo este marco, me da fuerzas para luchar cada día por seguir siendo mejor y me digo que hice la mejor elección de mi carrera al fichar de por vida en este club, en mi club”, escribió.

En la misma línea, Dimitri Payet reafirmó su amor por el Marsella, asegurando que incluso está dispuesto a terminar su carrera ahí, porque lo que tiene, no lo encontraría en otro lado, ni en cualquier otro equipo.

“Así que una última vez, para los que no hayan entendido bien o para los que todavía lo duden: Soy “Marseilles For Life”. Jugaría aquí hasta mis últimas fuerzas, terminaría mi carrera en este club porque amo este club y me siento como en casa aquí. Y lo que vivo aquí, no lo encontraría en ningún otro lado”, sentenció Dimitri Payet.

