‘Dinamita’ Márquez rechazó 150 MDD por 5ª pelea vs Pacquiao; ¿por qué?

Una de las sagas más memorables y épicas dentro del boxeo es la de Juan Manuel Márquez vs Manny Pacquiao, misma que pudo tener un quinto episodio pero el pugilista mexicano decidió rechazar dicha opción, pese a que le habrían ofrecido una bolsa de 150 MDD.

‘Dinamita’ Márquez se retiró del ring hace unos años, pero nos regaló peleas memorables, convirtiéndose en uno de los grandes ídolos del boxeo en México, incluso recientemente fue inducido al Salón de la Fama.

¿Por qué ‘Dinamita’ Márquez rechazó pelear con Pacquiao?

De acuerdo a declaraciones que el ‘Dinamita’ Márquez dio a ‘Boxeo hasta la muerte’, el equipo del ‘Pac-Man’ sí buscó un quinto enfrentamiento, pues como recordaremos en el cuarto y último el mexicano salió con la mano en alto tras vencerlo por KO.

Márquez confiesa que no quiso un nuevo enfrentamiento dado que para él ese capítulo ‘ya se había cerrado’, por lo que, pese a la bolsa millonaria que pudo tener, decidió dar un paso al costado.

“150 millones de dólares me ofrecieron en la mesa por una quinta pelea y dije: ‘No, yo ya no quiero una quinta pelea’. El capítulo estaba cerrado y para mí todo estaba tranquilo”, mencionó Juan Manuel.

Juan Manuel Márquez reveló que para él valía más la épica victoria que obtuvo en Las Vegas y el KO tan impresionante que consiguió, pues pese a que el dinero era bastante tentador, para él iba por delante su amor por el boxeo y lo que consiguió después de esa noche.

“Fíjate, yo le dije, más vale el orgullo, la dignidad, el amor por el deporte y la victoria más importante de mi vida porque le habíamos ganado en aquel momento al mejor peleador libra por libra”, sentenció ‘Dinamita’ Márquez.

El historial entre ‘Dinamita’ y ‘Pac-Man’ es 2 victorias en favor del filipino, 1 empate y 1 victoria para el mexicano, por KO.