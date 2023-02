Juan Ignacio Dinenno: “Los responsables somos nosotros”

Juan Ignacio Dinenno suma 6 goles en este torneo, su mejor arranque goleador en Pumas desde Guardianes 2020. El delantero argentino habló en conferencia y explicó quiénes son los principales responsables de esta crisis de resultados del equipo en el actual certamen.

“Los responsables somos nosotros. Lamentablemente la afición carga de una impotencia que el club no deba donde debe estar que es campeón. Como grupo estamos compitiendo. A veces lo hacemos bien y otras no tanto. Eso le da contexto a la situación”, dijo el jugador de Pumas.

Por otro lado, aseguró que la intención es salir de esta situación y llevarse los 3 puntos en su visita a Mazatlán.

“En el fútbol hay que tener esa resiliencia de poder tener la capacidad de ver más allá de lo que pasó. Con el objetivo de lo que vendrá. Han sido buenos días de entrenamiento. Hemos podido no perder el entusiasmo. Lo que dicen afuera no han hecho eco en nosotros. Es un club grande y tenemos que ganar. Ahí recae la presión. Tenemos con que y hasta que perdimos pasó. El pasado, la afición, lo demás no nos compete a nosotros”, expresó Dinenno.

Pumas no gana de visitante hace más de 15 partidos

Pumas suma ya 18 juegos sin conocer la victoria en condición de visitante, el argentino espera que esto pueda acabar en el Kraken.

“Yo no hago goles gracias a mi y nos hacen goles igual. El fútbol de hoy es dinámico e integral y depende de los 11. Es lo lindo y lo complicado de esto. Es más que ahora que antes. Dan asistencias hasta los arqueros. Somos los penúltimos defensivamente. Esperemos que como sociedad mejoremos todos. Los jugadores también deben ser parte de este cambio. No se como pero también ver al futbolista como ser humano. La gente es incondicional a la institución y quieren que gane y lo comparto”, comentó Juan.

Finalmente, el argentino se animó a hablar de la supuesta denuncia a su compañero de equipo, “Palermo” Ortiz.

“De Palermo, lo que diga va a ser polémico. En esto le doy responsabilidad a los responsables de difundir noticias sin tenerla como tal. No más comentarios sobre eso”, sentenció Juan Ignacio Dinenno.