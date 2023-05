Dinero evitaría acuerdo entre Tyson Fury y el mexicano Andy Ruiz

El mundo del boxeo está al pendiente del anuncio de pelea del campeón de peso completo Tyson Fury, quien se decía estaría frente al mexicano Andy Ruiz, sin embargo, ese pleito se ve cada vez más lejano y el motivo habría sido revelado.

Participa por un boleto para Six Flags y la rifa por un XBox última generación

Tyson Fury enfrentó a Derek Chisora el 3 de diciembre del año pasado, derrotándolo por nocaut en 10 rounds, siendo esta la última presentación del británico que buscó un enfrentamiento ante Oleksandr Usyk.

Todos querían ese pleito en el que surgiría un monarca indiscutido de los completos, tomando en cuenta que Usyk presume de las coronas de la OMB, AMB y FIB, en tanto que Fury lleva en su cintura la del Consejo Mundial de Boxeo.

El choque se frenó, supuestamente porque Fury quiere tener su siguiente pleito en Wembley, pero Usyk pensaba en ir al Medio Oriente y ninguno quería ceder ante la importante negociación.

Te podría interesar: LA LISTA DE TODOS LOS CAMPEONES INDISCUTIDOS DEL BOXEO EN LA HISTORIA

pbc

Fury y Andy Ruiz, fue una posibilidad

Para exponer su cetro del CMB y ya pelear en el verano, Tyson Fury tuvo como posibilidad a Andy Ruiz, pero parece que la petición económica del mexicano provocaron que el acuerdo no prosperara.

Frank Warren, del equipo de promoción sostuvo que Andy Ruiz sí estuvo en el mapa, pero que al conocer y estudiar sus exigencias económicas, fue descartado de la baraja de rivales.

Una contienda entre Andy Ruiz y Fury, hubiera sido el mejor choque al cual el mexicano aspirara. Aunque no se conoce la propuesta ni exigencias de Ruiz, podría pensarse que falló al no ceder por la enorme vitrina y oportunidad de título del mundo.

La división de los pesados, estancada por falta de acuerdos

Pero no solo es Tyson Fury y Andy Ruiz los que no ven acción, es también Anthony Joshua, Oleksandr Usyk y Deontay Wilder los que no tienen peleas agendadas.

Por lo mismo, Fury dijo recientemente que si su equipo quiere que él tenga un duelo en próximas fechas, tendrían que concretar algo, porque “el reloj avanza”.