Directiva del América se ensaña con Almada; esto le dijeron tras perder la Leagues Cup

Guillermo Almada concretó su primer fracaso como entrenador del Club América luego de no conquistar la Leagues Cup tal y como la directiva lo tenía presupuestado; de hecho, el equipo perdió sus últimos dos compromisos frente a Rayados de Monterrey y León.

Colectivamente, al América no le alcanza

Ante ello, el equipo más ganador del país no estaría del todo conforme con este resultado y, a unos días para que se lleve a cabo el auténtico Clásico Joven entre Cruz Azul y América, luce interesante conocer qué fue lo que le dijeron al entrenador nacido en Uruguay.

¿Qué le dijo la directiva del Club América a Guillermo Almada?

De acuerdo con información del reportero León Lecanda, el presidente deportivo del América, Santiago Baños, le habría metido presión a su entrenador luego de hablar con él durante las pláticas que el equipo tuvo a lo largo de la semana, esto con miras a enfrentar a La Máquina.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

¡Iniciamos nuestra semana de Clásico Joven! 👊😤 pic.twitter.com/acMJqKBb1d — Club América (@ClubAmerica) September 8, 2026

Cabe mencionar que la charla se produjo días antes de que el América perdiera la oportunidad de conquistar la Leagues Cup luego de caer en la ronda semifinal ante Rayados de Monterrey para, posteriormente, perder una vez más frente a León en el partido por el tercer lugar.

¿Qué exigencias tendrá Guillermo Almada a partir de ahora?

A pesar de que el Club América se encuentra actualmente en la primera posición de la tabla general del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, la realidad es que hasta ahora no se han enfrentado a verdaderos candidatos al título como sí lo puede ser Cruz Azul.

De hecho, una vez superado el auténtico Clásico Joven del futbol mexicano, el América tendrá que redoblar esfuerzos para enfrentarse a instituciones como Chivas, Necaxa, nuevamente Rayados de Monterrey y León, Atlas y Pachuca, por citar algunos ejemplos.