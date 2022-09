Directivo de Fuerzas Básicas de Pumas responde acusaciones por corrupción

Pumas ha sido reconocido a lo largo de muchos años por el desarrollo de la cantera, la cual ha dado jugadores de talla internacional. Hoy, esta rama de la institución se encuentra en medio de la polémica previo al duelo decisivo ante Cruz Azul.

Raúl Alpízar, Director de Fuerzas Básicas de conjunto universitario, ha sido acusado de incurrir en presuntos actos de corrupción. Según una investigación, el directivo felino pedía a los padres de familia dinero mensual para que sus hijos sumaran minutos en los cuadros menores.

Por tal motivo, el club universitario ha decidido separarlo temporalmente de su cargo. En entrevista para Azteca Deportes, Alpízar ha salido a dar la cara y se defiende de estas acusaciones.

“Llevo muchos años como entrenador y al darme cuenta de que hoy una persona mala con saña echa por la borda tantos años de esfuerzo, como jugador y como entrenador, nadie me ha regalado nada, pase por todas las categorías, como jugador fui auxiliar de Primera División y hace un poco más de año y medio me dieron el gran privilegio de ser director de la fuerzas básicas, nunca a lo largo de mi trayectoria he estado envuelto en algo similar de lo que hoy se me acusa y por eso es que es difícil pero por eso estoy aquí contigo y con toda la gente porque no me voy a esconder”, dijo el directivo para Azteca Deportes.

Directivo de Pumas podría tomar acciones legales

Por lo pronto, la institución capitalina informó que mientras se realizan las investigaciones, Jorge Valtonrá (gerente deportivo) y Miguel Mejía Barón (vicepresidente deportivo) se harán cargo de las categorías juveniles.

“Me informaron y me han apoyado, lo entiendo y soy el primer interesado en que las investigaciones sean serias, que me esculquen toda mi vida, porque yo soy una persona de trabajo y no vivo con lujos, vivo en honestamente, mi vida no ha cambiado a raíz de la dirección de fuerzas básicas, no voy a mencionar lo que me paga el club pero es de lo que vivo, de las quincenas que me paga el club, mi esposa me ayuda trabajando también y por eso quiero que esas investigaciones sean serias, porque yo voy a tener la cara en alto para ver a quien sea y voy a decirle a todos que Raúl Alpízar no es eso que pusieron en esa nota”, comentó Alpízar, quien contempla tomar acciones legales.

“Es una posibilidad, quien tiene ese valor o esa necesidad, manchar es muy fácil y desmanchar cuesta mucho trabajo, muchos años de labor, si alguien se atrevió a eso desde luego tiene que asumir las consecuencias de sus actos, de sus palabras, de sus notas o de lo que sea y si quisiera que se aclarara en todo sentido. Lo que estoy viviendo no lo merezco, merezco que me digan que soy malo, que no hago muy bien a mis equipos, que soy mal entrenador, que fui un pésimo jugador, todo eso se vale, pero eso no eso no lo voy a permitir”, sentenció Raúl Alpízar.