Equipo de España confiesa interés en Erick ‘Chiquito’ Sánchez

A sus 24 años de edad, Erick ‘Chiquito’ Sánchez ha llamado la atención de múltiples equipos; ahora, un club del futbol europeo confesó su interés en el mediocampista de Pachuca, quien estará presente en la Copa América 2024 con la Selección Mexicana; además, fue parte del triunfo de Pachuca en la pasada final de la CONCACAF Champions Cup.

En el TransferRoom Summit, con sede en Cancún, Gaby Ruiz, directivo del Sevilla, en entrevista para los micrófonos de TV Azteca Deportes, reveló que Erick Sánchez es un jugador que le llama la atención y le recomienda empezar, pronto, su camino dentro del balompié del ‘viejo continente’.

Gaby Ruiz, directivo de Sevilla cautivado por Erick ‘Chiquito’ Sánchez

“Me parece que tiene buen nivel, debería intentar cuanto antes la experiencia europea y es Erick Sánchez. Erick Sánchez me parece un jugador excelente; realmente, desde el punto de vista técnico me parece un jugador fabuloso. […] Dejo ahí el nombre de Erick Sánchez que es un jugador que a mí particularmente me gusta”, fue lo declarado por Gaby Ruiz, integrante de la directiva de Sevilla.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Erick ‘Chiquito’ Sánchez tiene un valor de 10 millones de euros; además, contrato con Pachuca hasta diciembre de 2025. Será en el próximo mercado de fichajes cuando el conjunto de La Bella Airosa pueda recibir una oferta por el mediocampista, de características ofensivas, de 24 años de edad.

Los equipos interesados en Erick ‘Chiquito’ Sánchez

Recientemente, se destapó el interés de clubes europeos como Feyenoord en Erick ‘Chiquito’ Sánchez. Además, dentro de la Liga BBVA MX, el jugador de Pachuca, podría continuar su carrera con el Club América, equipo del que también se ha reportado intención de ficharlo para la siguiente campaña.

Será en las próximas semanas cuando se defina el futuro de Erick ‘Chiquito’ Sánchez en su carrera como futbolista profesional.

