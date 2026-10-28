¡Directo para Pumas! Cruz Azul sorprende con nueva playera de su campeonato

El recuerdo de la final ganada del Torneo Clausura 2026 sigue muy fresco para la Máquina Celeste de la Cruz Azul. El cuadro de La Noria sacó una nueva playera que hace alusión al minuto y jugada que le dio el título de liga en Ciudad Universitaria ante los Pumas de la UNAM finalizada por Rodolfo Rotondi y rápidamente generó un sinfín de comentarios en redes sociales.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá a Pumas en la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Con la siguiente descripción, Cruz Azul dio a conocer el nuevo producto en las tiendas celestes: ''Hay instantes que se vuelven eternos. Llegaron estas joyas. Ya están disponibles en Tienda La Noria. No se las pueden perder.'', menciona. Cabe destacar que, al frente tiene el minuto y segundo en el que consiguió la anotación del campeonato, más el nombre del futbolista argentino. Al reverso, aparece la jugada que pasó a la historia de las finales, algo que encantó a los celestes y molestó a los aficionados de Pumas.

Partidos de la jornada 15 del Apertura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes

FC Juárez vs Querétaro

19:00 hrs — Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez)

Viernes 30 de octubre

Transmisión: TV Azteca Deportes

App: TV Azteca Deportes

Página: aztecadeportes.com

Puebla vs Pumas UNAM

21:00 hrs — Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

Viernes 30 de octubre

Transmisión: TV Azteca Deportes

App: TV Azteca Deportes

Página: aztecadeportes.com

Finalmente, podríamos ver una liguilla sin el actual subcampeón del futbol mexicano en el presente certamen. Universidad Nacional está fuera de la zona de liguilla y ni siquiera un triunfo en el Viernes Botanero de TV Azteca Deportes ante la Franja del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc los pone entre los ocho primeros. Por otro lado, la Máquina navega en el segundo lugar con 26 unidades y luce muy complicado que no este en la fase final.