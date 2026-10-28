Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

¡Directo para Pumas! Cruz Azul sorprende con nueva playera de su campeonato

La Máquina Celeste promocionó un nuevo producto promocionado por Rodolfo Rotondi que hace alusión al minuto y jugada que le dio la décima estrella a los de La Noria.

Pumas Cruz Azul
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

El recuerdo de la final ganada del Torneo Clausura 2026 sigue muy fresco para la Máquina Celeste de la Cruz Azul. El cuadro de La Noria sacó una nueva playera que hace alusión al minuto y jugada que le dio el título de liga en Ciudad Universitaria ante los Pumas de la UNAM finalizada por Rodolfo Rotondi y rápidamente generó un sinfín de comentarios en redes sociales.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá a Pumas en la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Con la siguiente descripción, Cruz Azul dio a conocer el nuevo producto en las tiendas celestes: ''Hay instantes que se vuelven eternos. Llegaron estas joyas. Ya están disponibles en Tienda La Noria. No se las pueden perder.'', menciona. Cabe destacar que, al frente tiene el minuto y segundo en el que consiguió la anotación del campeonato, más el nombre del futbolista argentino. Al reverso, aparece la jugada que pasó a la historia de las finales, algo que encantó a los celestes y molestó a los aficionados de Pumas.

Partidos de la jornada 15 del Apertura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes

  • FC Juárez vs Querétaro
  • 19:00 hrs — Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez)
  • Viernes 30 de octubre
  • Transmisión: TV Azteca Deportes
  • App: TV Azteca Deportes
  • Página: aztecadeportes.com
  • Puebla vs Pumas UNAM
  • 21:00 hrs — Estadio Cuauhtémoc (Puebla)
  • Viernes 30 de octubre
  • Transmisión: TV Azteca Deportes
  • App: TV Azteca Deportes
  • Página: aztecadeportes.com

Finalmente, podríamos ver una liguilla sin el actual subcampeón del futbol mexicano en el presente certamen. Universidad Nacional está fuera de la zona de liguilla y ni siquiera un triunfo en el Viernes Botanero de TV Azteca Deportes ante la Franja del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc los pone entre los ocho primeros. Por otro lado, la Máquina navega en el segundo lugar con 26 unidades y luce muy complicado que no este en la fase final.

Tags relacionados
Pumas Cruz Azul

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

2:50 p. m.
28 OCT
FLUMINENSE VS INTERNACIONAL FECHA.jpg

⁠Brasileirao| Fluminense vs internacional

4:20 p. m.
28 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
28 OCT
BAHÍA VS SAO PAULO FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠⁠Bahía vs Sao Paulo

6:25 p. m.
28 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
28 OCT
CONFERENCIA DE PRENSA CANELO VS MBILLI .jpeg

Box Azteca| Canelo Álvarez vs Christian M’bili Conferencia de Prensa

12:00 p. m.
29 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:50 p. m.
29 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
29 OCT
VASCO DA GAMA VS FLAMENO FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠⁠Vasco vs Flamengo

4:50 p. m.
29 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
29 OCT
CEREMONIA DE PESAJE CANELO VS MBILLI.jpeg

Box Azteca| Canelo Álvarez vs Christian M’bili Ceremonia de Pesaje

12:00 p. m.
30 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
30 OCT
CHAPECOENSE VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠Corinthians vs Mirassol

4:55 p. m.
30 OCT
JUÁREZ VS QUERÉTARO LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Querétaro Live Previo

5:55 p. m.
30 OCT