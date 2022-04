Disfruta del clásico Doom con Ray Traced

Una cuenta de Youtube sorprende con un tráiler de un mod del juego Doom en su versión clásica corriendo en un Ray Traced, el juego se ve impresionante aquí te dejamos el video para que veas una probadita de lo que este usuario ha subido más abajo lo podrás descargar para que disfrutes su gráficos al cien porciento.

El videojuego de Doom clásico corre impresionante con Ray Traced

El usuario sultim_t de YouTube lanzó el video el primero de abril justo en ’Aprils Fool´s’ aquí te dejamos el link de descarga para que puedas disfrutar de las primeras 3 entregas del juego corriendo en Ray Traced, además dentro de su canal podrás ver dos juegos más con estos gráficos de última generación que son Serious Sam y Half-Life.

Conoce paso a paso el modo de instalar el juego y si tu computadora tiene las capacidades para aguantar los gráficos de este mod de Doom.

¿Cómo instalar Doom con Ray Traced?

-Descomprime prboom-rt.zip en una carpeta vacía

-Coloca el DOOM.wad del juego original en esa carpeta

-Ejecuta prboom-plus.exe

Opcional:

Música de alta calidad:

-Descargar OGG Pack (Boosted) y copie la carpeta MUSIC a la carpeta de destino

DLSS:

-Descarga nvngx_dlss.dll y colócalo en la carpeta de destino

Debes de tomar en cuenta que tienes que verificar la compatibilidad de GPU en gpuinfo pero lamentablemente, por ahora solo funciona con GPU Nvidia, el soporte de Linux también es posible.





Sigue de cerca al YouTuber que ha convertido grandes títulos en juegos clásicos con resoluciones impresionantes, jugabilidades ya antes vistas pero vistas desde una perspectiva completamente diferente.

Cuéntanos si puedes correr el juego en tu computadora