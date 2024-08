Djuka todavía no está listo para debutar con Atlas en Leagues Cup

El atacante, Djuka, que arribó al equipo rojinegro procedente del Sporting de Gijón, se mostró entusiasmado por su nuevo reto, pero consciente de la importancia de tomar las cosas con calma.

Previo al encuentro de la Leagues Cup ante el Real Salt Lake, Durdevic reveló que aún no se encuentra en condiciones óptimas para ver minutos con la camiseta atlista. “Estoy con muchas ganas para jugar, pero es mucho mejor ir paso a paso”, aseguró el delantero, quien lleva casi tres semanas entrenando con el equipo. “Espero ponerme en forma pronto y estar con el equipo”, agregó.

El atacante destacó la importancia de no apresurar su puesta a punto para evitar lesiones: “Seguro que depende también del profe y del cuerpo técnico como ve, pero eso es seguro, que no vamos a hacer nada rápido y que vamos paso a paso para no arriesgar ni una lesión, ni nada grave, porque lo más importante es que me ponga en forma y que este al cien por cien y cuando entré en el campo pueda dar el 100%”.

Sobre la llegada de varios delanteros europeos a la Liga MX, como Giakoumakis al Cruz Azul, Paulinho a Toluca y Oliver Torres a Monterrey, Djuka señaló que: “seguro que también para ellos es algo nuevo, un nuevo reto como para para mí, una nueva liga y todo nuevo”. El delantero mencionó el paso de André-Pierre Gignac, quien ha tenido una exitosa trayectoria en México: “Y yo espero que voy a adaptarme rápido y ya lo sé que Gignac lleva aquí diez años y que lleva muchos muchos goles, y él es uno de de los primeros que vino aquí y yo creo que está encantado porque si no, no llevaría diez años aquí”.

