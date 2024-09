¿HAY REVANCHA? Dmitry Bivol habla sobre una segunda pelea contra Canelo Álvarez

Dmitry Bivol fue quien le propinó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez la segunda derrota dentro de su carrera profesional: ambos subieron al cuadrilátero de la Arena T-Mobile de Las Vegas y, luego de 12 rounds de acción, los jueces determinaron que el de origen ruso retuviera su título AMB de peso semicompleto; ahora, habló sobre la posibilidad de revancha ante el mexicano.

Actualmente, Dmitry Bivol se mantiene concentrado de cara a su siguiente compromiso: se medirá a Artur Beterbiev, en una pelea que reunirá los cuatro título del peso semicompleto de las 175 libras para determinar al monarca absoluto de la división; sin embargo, tuvo palabras para Saúl ‘Canelo’ Álvarez y la posibilidad de una segunda pelea en el futuro.

Dmitry Bivol habló sobre la posibilidad de una revancha contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez

“Después de mi primera pelea con Canelo, estuve disponible para pelear la revancha. [...] Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha. Pero, por ahora, solo estoy concentrado en el 12 de octubre (vs Artur Beterbiev). Pensar en una revancha con Canelo... me distrae de mi camino”, declaró Dmitry Bivol, campeón de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo

Será el próximo sábado 12 de octubre cuando Dmitry Bivol y Artur Beterbiev se vean las caras con todos los títulos del peso semicompleto en disputa. El compromiso se llevará acabo en Arabia Saudita y, además de los cinturones, estará en juego la condición de invicto de ambos, una marca combinada que alcanza las 43 victorias y los 32 nocauts.

¿Cuándo es la próxima pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Luego de vencer a Edgar Berlanga el pasado sábado 14 de septiembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvería a los cuadriláteros en mayo de 2025; sin embargo, tanto él como su entrenador Eddy Reynoso no descartan la posibilidad de tener una tercera pelea en 2024.

Dentro de sus posibles rivales se encuentra Dmitry Bivol y otros nombres como David Benavidez, William Scull, Jermall Charlo, David Morrell, Terence Crawford, entre otros.

REUTERS

