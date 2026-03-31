Floyd Mayweather confirma que está entrenando para pelear contra Tyson

Floyd Mayweather rompió el silencio este lunes y confirmó que se encuentra en plena preparación para su anunciada pelea de exhibición frente a Mike Tyson. El exmonarca invicto del boxeo mundial habló con el medio especializado Vegas Sports Today, donde dejó en claro que el combate sigue en pie y que su cuerpo responde con creces a la exigencia del entrenamiento diario.

El anuncio llega después de semanas de mutismo promocional que habían encendido las alarmas en la prensa especializada. La ausencia de comunicados oficiales sobre la sede y la logística del evento generó una ola de especulaciones sobre una posible cancelación, una narrativa que el propio Mayweather se encargó de desmentir de forma directa ante las cámaras.

"También tengo una exhibición con Mike Tyson , y otra en Grecia. Así que, si me paso el día en casa, entrenando, pasando tiempo con mi nieto y con mis hijos, pensé: '¿Por qué no salir, divertirme un poco, entretener y organizar algunas exhibiciones?'", declaró Mayweather.

La declaración reafirma la postura de "Money" respecto a su etapa actual, generar espectáculo sin las presiones de un campeonato mundial. Para Mayweather, estas exhibiciones representan la fórmula perfecta que combina su pasión por el boxeo con los compromisos comerciales y familiares que forman parte de su vida fuera del retiro como profesional.

Pelea Floyd Mayweather vs Mike Tyson: posible fecha

El combate entre ambas leyendas fue originalmente programado para el 25 de abril de 2026 en la República Democrática del Congo, según reportó el periodista especializado Mike Coppinger de Ring Magazine. La elección del país africano tiene una enorme carga simbólica: en 1974, ese territorio —entonces conocido como Zaire— fue escenario del legendario Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali y George Foreman.

Sin embargo, el silencio de los promotores CSI Sports en las últimas semanas ha abierto serios interrogantes sobre si esa fecha se mantendrá. La escasa actividad oficial ha llevado a varios analistas a contemplar la posibilidad de que el combate sea reagendado para más adelante en el año, con el último trimestre de 2026 como la ventana más probable para concretar este histórico encuentro.

Floyd Mayweather, Mike Tyson y una pelea que paralizará el mundo del boxeo

Más allá del duelo con Tyson, la agenda de Floyd Mayweather también contempla un posible reencuentro con el filipino Manny Pacquiao. Si bien en algún momento se planteó como una revancha de carácter profesional, las negociaciones más recientes apuntan a un formato de exhibición que preservaría el mítico récord de 50 victorias sin ninguna derrota del púgil nacido en Grand Rapids, Míchigan.

Esta estrategia le permite a Mayweather mantenerse activo ante el ojo público sin comprometer su estatus como el único boxeador en la historia moderna en retirarse invicto como campeón mundial en cinco divisiones de peso. Cada exhibición suma ingresos millonarios, mantenimiento físico y vigencia mediática al legado de uno de los deportistas más polémicos y exitosos del siglo XXI.

El mundo del boxeo mantiene la expectativa al máximo. Si la pelea Floyd Mayweather vs Mike Tyson se confirma para el último trimestre de 2026, la velada promete ser uno de los eventos deportivos más vistos del año, capaz de reunir a millones de fanáticos de ambas generaciones frente a la pantalla para ser testigos de un pedazo de historia.