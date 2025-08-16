¡Doblete de Erick Sánchez! Tigres 1-2 América | Jornada 5 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

En una descolgada con gran jugada de Erick Sánchez, saca un disparo que no logra alcanzar Nahuel Guzmán para poner el 2 a 1 para el América vs los Tigres y su segundo gol de la noche.

