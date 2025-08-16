deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

¡Doblete de Erick Sánchez! Tigres 1-2 América | Jornada 5 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

En una descolgada con gran jugada de Erick Sánchez, saca un disparo que no logra alcanzar Nahuel Guzmán para poner el 2 a 1 para las Águilas.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

En una descolgada con gran jugada de Erick Sánchez, saca un disparo que no logra alcanzar Nahuel Guzmán para poner el 2 a 1 para el América vs los Tigres y su segundo gol de la noche.

Te puede interesar: Tigres vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 16 de agosto, partido de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX; transmisión online

Club América
Tigres de la UANL
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×