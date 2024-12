El Doctor García da a su favorito para la semifinal entre Cruz Azul y América

Se ha confirmado la primera semifinal del Apertura 2024 y se trata de un partidazo, el Cruz Azul y el América se cruzarán por el derecho a ir a la final de la Liga BBVA MX. Los azulcremas superaron sin dificultades al Toluca, mientras la escuadra de Martín Anselmi le dio la vuelta a una compleja llave ante los Xolos de Tijuana. El Doctor García ha dictado sentencia y ya dio a su favorito para el Clásico Joven.

El otrora jugador del América y ahora comentarista estelar de Azteca Deportes reconoció su error al pronosticar que los Diablos avanzarían. Al final de cuentas, los hombres de Renato Paiva ni siquiera lograron hacerle un gol a Luis Ángel Malagón en los dos partidos de la llave. Cabe recordar que hace poco los escarlatas se sobrepusieron por 4-0 a los vigentes bicampeones en la Jornada 17.

Resumen: Atlético de San Luis 3-0 Tigres | Cuartos de Final, Ida, Apertura 2024

Te puede interesar: OFICIAL: Definida la primera SEMIFINAL del Apertura 2024

“El América se perfila como severo candidato al tricampeonato, cuando ni en el Play-In ni al inicio de los cuartos de final estaba considerado. El América tiene esta grandísima capacidad de en los momentos serios, en los momentos donde hay riesgo, en los momentos severos, le encanta, lo disfruta, lo tiene en su sangre, lo tiene en su raza, lo tiene en su estirpe y le gusta jugar estos partidos”, dijo el Doctor.

"Severo candidato al tricampeonato" 🏆🏆🏆@GarciaPosti analiza la clasificación del América a las semifinales del Apertura 2024



Las Águilas golearon a Toluca y mantuvieron la portería en cero...#ConLosProta pic.twitter.com/w0KwM7TaaZ — Los Protagonistas (@losprota) December 1, 2024

Sin embargo, reconoció que Cruz Azul parte como ligero favorito después del gran desempeño mostrado en el Estadio Ciudad de los Deportes ante Juan Carlos Osorio y compañía. Cabe recordar que los cementeros le propinaron una dura derrota de 4-1 al América en la Jornada 6, aunque eso fue a finales de agosto.

El Doctor García cree en el Cruz Azul para el campeonato

“El Azul es candidato a ser campeón (...) va a enfrentar al América, va a enfrentar a su némesis, a un rival brutal, poderosísimo, acostumbrado a ganar, al bicampeón, no es un tema menor. Pero me parece que ligeramente, después de haber mandado al carambas los fantasmas, el Azul el día de hoy, me parece que parte como ligeramente favorito sobre el Ame para ser campeón”, mencionó García.

¡El Doctor se reivindicó! 🙌🏻



Nuestro @GarciaPosti de toda la vida confió en Cruz Azul y la Máquina no decepcionó.



“Parte ligeramente como favorito ante América, aunque es un rival brutal, acostumbrado a ganar.”#ConLosProta pic.twitter.com/dVnJzcPNuu — Los Protagonistas (@losprota) December 1, 2024

También dijo que ver al equipo de La Noria jugar es una “maravilla” por cómo arriesgan sin miedo. Además, declaró que criticar a Juan Carlos Osorio por la eliminación de Xolos sería irresponsable.

Te puede interesar: Cruz Azul vs América: fechas y posibles horarios de la semifinal del Apertura 2024